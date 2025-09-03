Reizigers leggen hun vakantie opvallend ver vooruit vast. Uit analyse van Riksja Travel blijkt dat het aantal aanvragen voor reizen in het volgende kalenderjaar 12% hoger ligt dan vorig jaar, terwijl het aantal definitieve boekingen voor dat jaar 13% stijgt (vergeleken met dezelfde periode vorig jaar).

De meeste interesse gaat uit naar Spanje, Peru, Noorwegen, Australië, China en Marokko. Avontuurlijke bestemmingen zijn duidelijk in trek, met een opvallend herstel van China na de coronajaren. “Steeds meer klanten willen zekerheid over hun droomreis en boeken daarom ruim op tijd,” zegt Fenny Koppen (CEO van Riksja Travel). “We zien vooral vraag naar actieve, belevenisrijke rondreizen met veel natuur en lokale ontmoetingen.”

China

“Avontuurlijke bestemmingen trekken de kar,” aldus Fenny. “Noorwegen en Peru scoren sterk bij reizigers die natuur en activiteiten willen combineren. En China laat duidelijk herstel zien; de vraag komt daar merkbaar terug.”