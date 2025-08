Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst vier: Sunair’s Steden van de Maand augustus 2025 zijn Sevilla, Berlijn, Lissabon en New York.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in augustus 2025.

Sevilla

Sevilla betovert met het sprookjesachtige Real Alcázar, een Moors paleis met uitgestrekte tuinen vol fonteinen en sinaasappelbomen. De kathedraal van Sevilla, een van de grootste ter wereld, is indrukwekkend en biedt via de voormalige minaret La Giralda een prachtig uitzicht over de stad. In de wijk Santa Cruz dwaal je door smalle straatjes langs bloemrijke patio’s en verborgen pleinen. Plaza de España is een iconisch plein met kleurrijke azulejos en bruggen over een gracht in halfronde vorm.

Voor een moderne twist beklim je de Metropol Parasol, ook wel Las Setas genoemd, voor panoramisch zicht. Aan de overkant van de rivier ligt Triana, bakermat van de flamenco en nog altijd bruisend van cultuur. Tapa’s proef je het beste zoals de locals dat doen: barhoppend met een glas sherry erbij. Voor rust is er het Parque de María Luisa, een groene oase. Tijdens Semana Santa of de Feria de Abril komt de stad volledig tot leven met optochten, dans en Andalusische passie. Een boottocht over de Guadalquivir biedt een ontspannen manier om Sevilla vanaf het water te ervaren.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Sevilla dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Teatro Flamenco ter waarde van 25 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Berlijn

Berlijn is een stad van contrasten, en dat begint bij de Brandenburger Tor, symbool van een herenigd Duitsland. De nabijgelegen Reichstag is politiek én architectonisch interessant, met zijn glazen koepel die vrij toegankelijk is voor bezoekers. De East Side Gallery, een beschilderd restant van de Berlijnse Muur, vertelt het verhaal van vrijheid en hoop. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de Museumsinsel, waar onder meer het Pergamonmuseum te vinden is.

Een wandeling langs het Holocaustmonument is indrukwekkend en nodigt uit tot reflectie. Tempelhofer Feld, een voormalig vliegveld, is nu een immens recreatiegebied vol Berlijners op skeelers en picknickkleden. In Kreuzberg en Neukölln proef je de rauwe, creatieve ziel van de stad met street art, vintagewinkels en eethuisjes uit alle windstreken. Wie het nachtleven in wil duiken, kan zijn geluk beproeven bij Berghain. Groene rust vind je in het Tiergartenpark, dat zich perfect leent voor een fietstocht. Voor wie wil shoppen met grandeur zijn KaDeWe en de Kurfürstendamm de aangewezen plekken.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Berlijn dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Curryworst met broodje en drankje ter waarde van 10 euro per persoon

– Hop on Hop Off 24 uur ter waarde van 22 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Lissabon

In Lissabon begint de magie in Alfama, de oudste wijk, waar fado weerklinkt in smalle steegjes en miradouros uitzicht geven over de stad en de Taag. Een ritje met tram 28 is een must-do: hobbelend langs heuvels, kleurrijke gevels en pittoreske pleinen. Bovenop een heuvel ligt het Castelo de São Jorge, dat een fantastisch uitzicht biedt over de daken van de stad. In Belém wacht een rijke geschiedenis met het klooster Mosteiro dos Jerónimos en de sierlijke Torre de Belém.

Daar proef je ook de originele pastéis de nata bij de beroemde bakkerij Pastéis de Belém. LX Factory is een hip district vol creatieve conceptstores, cafés en street art. De Elevador de Santa Justa is een neogotische lift met een terras bovenop voor uitzicht over de Baixa. ’s Avonds bruist Bairro Alto van de livemuziek en cocktails. In Parque Eduardo VII kun je ontsnappen aan de drukte en genieten van groen en stilte. Sluit de dag af met een intieme fado-avond in een lokaal restaurantje.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Lissabon dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Pasteis de Nata ter waarde van 6 euro per persoon

– Wandeltour Engelse gids ter waarde van 22 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

New York City

New York City is een wereld op zich, en Central Park vormt het groene hart waar locals sporten, picknicken of met bootjes varen. Voor een iconisch uitzicht over Manhattan beklim je het Empire State Building. Vrijheid voel je bij de Statue of Liberty en Ellis Island, waar miljoenen migranten hun eerste stappen in Amerika zetten. De Brooklyn Bridge verbindt Manhattan met hip Brooklyn en is een populaire wandelroute.

Times Square is het pulserende centrum van neonlichten, theaters en chaos – je bent hier echt in het hart van de wereldstad. De High Line, een verhoogd stadspark op een oude spoorlijn, is perfect voor een ontspannen wandeling tussen kunst en groen. Kunstliefhebbers kunnen terecht in het Metropolitan Museum of Art, waar meesterwerken uit alle continenten hangen. Voor een moment van bezinning is er het 9/11 Memorial, met indrukwekkende fonteinen en het One World Observatory. Shoppen doe je op Fifth Avenue of in het trendy SoHo. Wie echt iets bijzonders wil ervaren, woont op zondag een gospelmis bij in Harlem of duikt ’s avonds een jazzclub in.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar New York City dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Top of the Rock ter waarde van 53 dollar per persoon

– Fietstour Nederlandse gids ter waarde van 31 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro