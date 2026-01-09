Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Een van de deelnemers is Suncamp (onderdeel van ACSI), specialist in campingvakanties op zonnige bestemmingen in Europa, dat zich op het festival presenteert samen met Euronature, aanbieder van naturistische vakanties.

Zorgeloos kamperen, van zon tot natuur

Suncamp richt zich op reizigers die houden van het luxe buitenleven, ook wel glamping genoemd. Het aanbod bestaat uit zorgvuldig geselecteerde familiecampings op populaire, zonnige bestemmingen, met voorzieningen die zorgen voor een ontspannen vakantie voor stellen, gezinnen en actieve reizigers. Van levendige campings tot rustige locaties, Suncamp laat zien hoe veelzijdig een glampingvakantie kan zijn. Euronature vormt hier een natuurlijke aanvulling op. Dit label is gespecialiseerd in naturistische vakanties en biedt een zorgvuldig geselecteerd aanbod van naturistische campings, vakantieparken, B&B’s en hotels. “Een campingvakantie geeft je de vrijheid om je vakantie echt op je eigen manier te beleven,” zegt Lotte van der Kolk van Suncamp. “Met Suncamp en Euronature laten we zien hoe die vrijheid er voor iedereen anders uit kan zien, maar altijd draait om ontspannen reizen op een plek die bij je past.”

Kamperen in al zijn vormen

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, sluit de gezamenlijke presentatie perfect aan bij het festivalconcept. “Suncamp en Euronature laten samen zien hoe breed een ópen-air-verblijf kan zijn. Van levendig en comfortabel tot rustig en natuurgericht.” Ook T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, ziet de combinatie als een inhoudelijke verrijking. “Met Suncamp en Euronature brengen we twee sterke vakantieconcepten samen op één plek. Hun deelname onderstreept onze ambitie om het Vakantie Festival te positioneren als een platform waar uiteenlopende reisstijlen naast elkaar bestaan en elkaar versterken.

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.