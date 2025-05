Sunny Cars versterkt zijn partnermanagement in Zuid-Europa en Latijns-Amerika. Vanaf 1 juni 2025 neemt Patricia Trujillos Manso de nieuwe functie van Area Manager voor Spanje en Latijns-Amerika op zich.

De ervaren commercial- en pricingexpert heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring in de autoverhuurbranche opgedaan in Duitsland, de VS, Groot-Brittannië en Spanje. Ze heeft daardoor een uitgebreid netwerk in de branche en een uitstekende beheersing van het Spaans, Portugees, Italiaans, Engels en Duits.

Uitbreiding van het model van lokale Area Managers

Sunny Cars heeft al zeer positieve ervaringen opgedaan met het model van Area Manager in Italië. Dit was de aanleiding om nu ook in Spanje en de Latijns-Amerikaanse landen een lokaal team voor partnermanagement op te zetten. Patricia Trujillos Manso werkt dan ook voornamelijk vanuit Spanje en zal de bestaande verhuurpartners ter plaatse begeleiden en contacten opbouwen met nieuwe, regionale aanbieders. Haar uitgebreide kennis van de lokale marktomstandigheden in met name Spanje, Portugal, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, biedt in de toekomst voordelen voor alle lokale partners. De voornaamste doelstelling is in lijn met de kernwaarden van Sunny Cars – klanten de beste autoverhuurervaring bieden.

“Met Patricia halen we niet alleen een absolute expert uit de branche aan boord, maar ook een gepassioneerde vertegenwoordiger van onze waarden: partnerschap, betrokkenheid, op ooghoogte,” zegt Kai Sannwald, oprichter en Managing Director van Sunny Cars. “Haar wortels in de markt en haar ervaring maken haar de ideale kandidaat voor deze sleutelrol.”

“Ik ben verheugd dat ik mijn meer dan 20 jaar ervaring in de internationale autoverhuurbranche kan inzetten voor Sunny Cars. Mijn focus ligt erop om de specifieke kenmerken van de lokale markten in Spanje en Latijns-Amerika nog toegankelijker te maken voor onze partners en klanten. Het doel is om samen met onze verhuurpartners de autoverhuurervaring verder te ontwikkelen – betrouwbaar, transparant en klantgericht. Altijd met het oog op absolute klanttevredenheid,” voegt Patricia Trujillos Manso toe.