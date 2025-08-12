Precies 30 jaar geleden hing Sunny Cars in Nederland voor het eerst de slingers op. Op 12 augustus 1995 werd in Nederland de allereerste Sunny Cars boeking gemaakt. “Reden genoeg om vandaag even terug te schakelen en dit 30-jarig jubileum met alle Sunnies te vieren”, laat Manon Prins van Sunny Cars weten aan Travelpro.

Travelpro is benieuwd wat de autohuurspecialist nog weet van de eerste boeking. Manon geeft antwoord: “De eerste boeking zagen we binnenkomen in ons kantoorkamertje van 2,5 m2 in Loosdrecht. De avond ervoor werd er nog druk gewerkt om alles in orde te maken. Voor welke bestemming de eerste boeking gemaakt werd, weten we helaas niet meer. We werkten toen met een andere database en daar hebben we geen toegang meer toe. Zelf sprak ik onze eigenaar Kai Sannwald over deze eerste boeking en hoe jammer het is dat we niks meer weten over Nederland. De eerste boeking in Duitsland ging vier jaar ervoor naar La Gomera.”

De Pits

Een bijzondere mijlpaal moet natuurlijk goed gevierd worden. “Wij vieren het vandaag met alle Sunnies en lekker gebak. We hebben hem vanochtend even in zijn vrij gezet in onze kantine, de Pits.”

1.000.000 boekingen

Maar er is meer om te vieren laat Manon weten: “Het gaat goed met de boekingen. Maandelijks zien wij nog steeds een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, ons beste boekjaar ooit. We zitten dan ook nog steeds op de goede weg om ons doel van 1.000.000 boekingen te halen. Zelfs nu in het hoogseizoen waar dagelijks vele klanten hun huurauto ophalen, blijven de boekingen binnenkomen.”

Gas geven

Sunny Cars hoopt dan ook deze stijging te kunnen vasthouden. “We blijven in ieder geval flink gas geven om ons product te optimaliseren en in het najaar aanwezig te zijn op diverse leveranciersevenement. Ook organiseren wij onze eigen Taste & Training avonden samen met RIU en Aruba. Zo blijven we de partners op de hoogte houden van onze nieuwste ontwikkelingen.”