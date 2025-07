Transavia bestaat zestig jaar en viert dit met de komst van een gloednieuwe Airbus in retrostijl. Het vliegtuig wordt op vrijdag 25 juli op Schiphol verwacht. Het is de twaalfde Airbus voor Transavia.

De Airbus A321neo krijgt op donderdag 24 juli de Nederlandse registratie PH-YHD. Een dag later staat de ferryvlucht gepland naar Amsterdam. Bijzonder detail: deze vlucht krijgt vluchtnummer HV 1965, een eerbetoon aan het oprichtingsjaar van Transavia. Het vliegtuig wordt ’s middags verwacht en kan direct worden ingezet. De eerste bestemming is nog niet bekend.

Uit de jaren ‘60

De retrostijl is gebaseerd op een van de eerste huisstijlen van Transavia. Die werd in 1966 ontworpen door de Nederlandse ontwerper Thijs Postma. Het ontwerp uit het verleden is nu te zien op een modern en zuinig toestel: de Airbus A321neo. Zo verbindt Transavia zes decennia aan rijke luchtvaartgeschiedenis met de toekomst. Het laat zien waar de luchtvaartmaatschappij vandaan komt en naartoe wil.

Marcel de Nooijer, CEO van Transavia: “Al zestig jaar verbinden we mensen met mooie bestemmingen voor zowel vakantie als bezoek aan vrienden en familie in het buitenland. Die rol blijft belangrijk, nu en in de toekomst. Daarom investeren we in een vloot die stiller, schoner en zuiniger is. De komst van nieuwe Airbussen, waaronder de retro-livery, laat zien hoe we vooruitkijken met dezelfde ondernemersgeest waarmee we ooit begonnen.”