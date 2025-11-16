TravelC Group heeft een meerderheidsaandeel verworven in Vuelandia (Net Travel Associates BV).



Dat hebben beide bedrijven zondag bekendgemaakt.

Met TravelC Group als nieuwe meerderheidsaandeelhouder verstevigt Vuelandia zijn marktpositie, zeggen de bedrijven. Samen bundelen zij hun IATA-activiteiten tot één krachtige organisatie die klaar is voor de toekomst.



Met deze strategische stap bundelen beide partijen hun krachten op het gebied van ticketing, technologie en service. De fusie wordt ondersteund door een financiële injectie en een versterking van het gezamenlijke managementteam.



Versterking van service en technologie

De samenvoeging zorgt voor een krachtige combinatie van de innovatieve IT- en consolidatorcapaciteit van Vuelandia met het sterke serviceniveau van The Travel Club, zeggen beide bedrijven. Voor klanten van zowel The Travel Club als Vuelandia blijft de dienstverlening volledig 1-op-1 beschikbaar, precies zoals zij gewend zijn.

‘Door de integratie profiteren reisadviseurs, retailpartners en touroperators bovendien van verbeterde processen, bredere producttoegang en nog betere kwaliteit van dienstverlening.’



Groei, innovatie en versterkt management

De financiële investering biedt ruimte voor verdere groei, innovatie en digitalisering. Het managementteam van Vuelandia wordt versterkt met leden van de directie van TravelC Group, die beiden hun ervaring en visie inzetten om de gezamenlijke organisatie verder te laten groeien.



‘Met deze fusie brengen we het beste van twee werelden samen’, zegt Mikel van Nimwegen, directeur van Vuelandia (NTA BV). ‘Onze expertise en technologie sluiten perfect aan op het sterke serviceniveau van The Travel Club. Zo creëren we één krachtig geheel dat onze partners en klanten nog beter ondersteunt.’



Martine de Knoop, directeur van TravelC Group, zegt: ‘Met ons belang in Vuelandia en de samenvoeging van onze IATA-activiteiten versterken we onze positie als toonaangevende en financieel sterke speler in de reisbranche. We nemen het voortouw om zowel reisadviseurs, retailpartners als touroperators nog beter te bedienen, met betrouwbare service, innovatieve technologie en een solide basis voor de toekomst.’



TravelC Group (The Travel Club en TravelTime)

TravelC Group is met The Travel Club de grootste franchiseorganisatie voor zelfstandige reisagenten in Nederland. Met een sterke merkpositie, jarenlange ervaring en solide financiële basis biedt TravelC Group professionele ondersteuning, inkoopkracht en expertise aan reisprofessionals, retailorganisaties en touroperators door het hele land.



Over Vuelandia (Net Travel Associates BV)

Als toonaangevende B2B-partner in de reisbranche biedt Vuelandia al vele jaren betrouwbare consolidator- en ticketingdiensten. Met innovatieve systemen, concurrerende tarieven en persoonlijke ondersteuning helpt Vuelandia reisadviseurs, retailorganisaties en touroperators hun klanten optimaal te bedienen. (Foto Shutterstock).