‘Wat is het verschil tussen Travelpro en TravMagazine?’ Die vraag krijgen wij regelmatig. Met ingang van dit jaar gaat dat verschil veel duidelijker worden.

Een nieuw jaar is bovendien hét moment om keuzes scherper te maken. In het afgelopen kwartaal spraken we zoals vanouds veel reisprofessionals en partners: tijdens bijeenkomsten, events en op reis. Daaruit hoorden we een duidelijk geluid uit de markt: er is behoefte aan snelle, betrouwbare actualiteit én aan verdieping, kennisdeling en duiding, maar wel in een vorm die helder en herkenbaar is. Daarom maken wij vanaf nu bewust een duidelijker onderscheid tussen TravMagazine en Travelpro.

Lezers van TravMagazine kunnen rekenen op een reisvakblad dat online dicht op de actualiteit zit en ontwikkelingen in de reisbranche snel en overzichtelijk volgt. In het magazine ligt de focus op nieuws, interviews en specials. Of je nu als (zelfstandig) reisagent werkt, bij een touroperator, cruisemaatschappij, airline, technologiebedrijf of tourist board: TravMagazine is voor jou als reisprofessional de barometer van de sector. Online wordt deze rol voortgezet met dagelijks nieuws, korte updates en verslaggeving rond actuele onderwerpen. Bij breaking news of calamiteiten is TravMagazine altijd direct online aanwezig, terwijl berichten worden aangevuld met reacties uit de markt. Zo biedt TravMagazine in print en online een actueel en betrouwbaar overzicht voor reisprofessionals die op de hoogte willen blijven van wat er speelt in de branche. En vergeet de wekelijkse ‘TravMagazine – De Podcast’ niet.

Travelpro kiest bewust voor een andere insteek. Wat gaan we online doen? Breaking news blijven we delen, maar bel ons niet om een ANP- of persbericht te plaatsen. Travelpro gaat focussen op verdieping en kennisdeling, gecombineerd met een sterke community-gedachte. Wil jij niet alleen weten wat er gebeurt, maar ben je ook benieuwd naar meer achtergrondinformatie en reacties van branchegenoten? Die vind je in onze longreads op de site. Ook de longreads van ons platform travelnext.nl vind je binnenkort op travelpro.nl.

En de printmagazines van Travelpro? Dat worden thematische ‘Guides’ en naslagwerken, met analyses en onderzoek, nice-to-read-artikelen en interviews. Daarbovenop vind je bij iedere Guide verschillende TravEcademy-cursussen. Geen artikel missen? Volg Travelpro dan vooral op de socials, luister naar de podcast, mail en spreek ons vooral aan.

Met het bieden van twee titels kunnen we op beide vlakken, die van nieuws en verdieping, ons volledig inzetten op de kwaliteiten die de reisprofessional van ons vraagt. Door dit onderscheid expliciet te maken, voorkomen we ruis. TravMagazine blijft de plek voor snelle actualiteit en overzicht; Travelpro wordt de plek voor context, kennis en community. Twee duidelijke proposities zorgen voor meer focus, voor lezers én voor adverteerders. En belangrijk om te vermelden: beide titels gaan inmiddels naar hetzelfde samengestelde verzendbestand van lezers, waardoor het bereik geborgd is en de keuze vooral zit in de vorm en inhoud.

En wie hoort er nu bij TravMagazine en wie bij Travelpro? Wij zijn TravMagazine én Travelpro: T.J. van Apeldoorn, Seb van Apeldoorn, Tina Bakker, Dennis Ebbers, Dennis de Groot, Sharon Evers, Theo de Reus, Tijn Kramer, Dylan Cinjee, Arjen Lutgendorff, Judith Wetselaar, Iris Beenen, Danielle van Ewijk, Nick Berends en Anouk Smit.

Namens het team,

Theo de Reus (hoofdredacteur TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (hoofdredacteur Travelpro)

Foto: Het redactieteam van Travelpro en TravMagazine met Tijn Kramer, Sharon Evers, Arjen Lutgendorff, Theo de Reus en Dylan Cinjee.