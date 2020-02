TUI Cruises integreert Hapag-Lloyd Cruises in joint venture

De TUI Group heeft vandaag aangekondigd dat het Hapag-Lloyd wil integreren in de joint venture van TUI Cruises en Royal Caribbean Cruises Ltd. Het contract, vandaag getekend in Hamburg, waardeert Hapag-Lloyd Cruises op 1,2 miljard euro. De opbrengst van de transactie zal worden gebruikt om de balans van TUI Group te versterken en de digitale transformatie te versnellen. TUI en haar langdurige partner Royal Caribbean Cruises Ltd. zijn van plan om het luxe, expeditie- en premium cruisesegment uit te breiden en een nieuw publiek voor luxe cruiseproducten aan te trekken.

De fusie van TUIC Cuises en Hapag-Lloyd Cruises onder de paraplu van de joint venture zal een Europees cruisebedrijf creëren met een gecombineerde vloot van twaalf schepen. Een volgend expeditiecruiseschip is besteld en zal in 2021 worden toegevoegd aan de vloot van Hapag-Lloyd Cruises ter vervanging van MS Bremen. Door de overname van Hapag-Lloyd versnelt TUI alsnog de uitbreiding van het cruisesegment. Vanwege de beperkte scheepswerfcapaciteit wereldwijd, kan de vloot van Mein Schiff (‘pas’) weer groeien in 2023, 2024 en 2026.

TUI Cruises en Hapag-Lloyd Cruises zullen hun productconcepten behouden, zo meldt TUI. TUI Cruises blijft het Duitstalige premium-segment bedienen en Hapag-Lloyd Cruises blijft het luxe- en expeditiesegment bedienen. “De identiteit van de schepen zoals die vandaag de dag is, de service, de kwaliteit en klantenservice blijven zoals ze zijn. Dit biedt aanzienlijke voordelen voor de groep, de uitbreiding en onze investeringen”, legt TUI-baas Fritz Joussen uit.

Volgens Joussen zal de Hapag-Lloyd Cruises-vloot de komende jaren “zeker” blijven groeien. “Producten en merken zoals de Europa en Europa 2 hebben internationaal potentieel en aantrekkingskracht. De schepen en de groei zijn voor ons als aandeelhouders van de joint venture minder kapitaalintensief”, zei Joussen. De transactie zal naar verwachting deze zomer worden afgerond.

TUI Cruises is een 50:50 joint venture, gevestigd in Hamburg, tussen TUI AG en Royal Caribbean Cruises. Het bedrijf werd opgericht in 2008 en is actief in het premium-segment. Er zijn vijf schepen in de vloot: Mein Schiff sinds mei 2009, gevolgd in 2011 door Mein Schiff 2. Mein Schiff 3 vaart sinds mei 2014 en werd in juni 2015 vergezeld door het vierde zusterschip. Mein Schiff 5 werd in gebruik genomen in juli 2016. Mein Schiff 6 kwam in mei 2017 bij de vloot. In het voorjaar van 2018 werd de nieuwe Mein Schiff 1 gelanceerd. Het vorige Mein Schiff 1-schip werd als Marella Explorer overgebracht naar de vloot van Marella Cruises. In 2019 werd de nieuwe Mein Schiff 2 toegevoegd aan de TUI Cruises-vloot. Mijn schip 7 wordt verwacht in 2023.

Hapag-Lloyd Cruises is aanbieder van luxe en expeditiecruises op de Duitstalige markten. Met 5 sterren plus zijn de MS Europa en de MS Europa 2 bekroond met de hoogste rangorde in de Berlitz Cruise Guide. Het zijn de enige schepen in deze categorie wereldwijd. In het expeditiesegment gaat de BREMEN (4-sterren) op ontdekkingsreizen over de hele wereld. Van de drie nieuwe expeditieschepen op 5-sterrenniveau is de HANSEATIC nature in mei 2015 toegevoegd. De HANSEATIC inspiration zal in oktober 2019 toetreden en in 2021 de HANSEATIC spirit.

