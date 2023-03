TUI en Dutch Travel Alliance verlengen samenwerking

Deel dit artikel

TUI Nederland en de Dutch Travel Alliance (DTA) hebben hun samenwerking als partners in business (PIB) voor de komende jaren verlengd. Sinds geruime tijd zijn beide partijen contractueel aan elkaar verbonden op basis van deze PIB-overeenkomst die binnen DTA geldt als meest intensieve samenwerkingsovereenkomst. Deze week tekenden TUI en DTA het meerjarige contract. Ze kwamen commerciële afspraken en nieuwe initiatieven voor verdere samenwerking overeen.

Dimitri Joannides, salesmanager TUI Nederland, is zeer verheugd met de uitbouw van de samenwerking: “Zowel DTA als TUI heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in het vormgeven van deze nieuwe samenwerking. De markt is competitiever dan ooit, sterke samenwerkingen zijn nodig en brengen ons beide verder”.

Erik van der Waard voorzitter DTA: “Er liggen tijden achter ons die de huidige generatie ondernemers nog nooit eerder gekend hebben. Dat geldt voor eigenlijk alle sectoren, maar zeker voor die van ons. Veranderingen in de markt op het gebied van zaken doen en de ‘angst’ voor het ontstaan van bijkomende risico`s zijn lang het gesprek van de dag geweest in vrijwel iedere branche. Het feit dat DTA hier met de grootste leverancier naar volledige wederzijdse tevredenheid uitgekomen is op basis van een meerjarige afspraak geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst en is zeker een compliment aan alle DTA-aandeelhouders wat mij betreft. Het sterkt ons enorm dat TUI dit vertrouwen uitspreekt middels deze meerjarige overeenkomst en geeft DTA de mogelijkheid om de strategische keuzes en daarmee gepaard gaande stevige groei bij alle aandeelhouders nog verder uit te breiden. Wij zien dit soort overeenkomsten dan ook vooral als een groot compliment voor het feit dat DTA de afgelopen jaren achter zich kan laten zonder enige schade te hebben veroorzaakt bij derden. Het vizier staat weer uitsluitend op morgen en daarna om samen met TUI te bouwen aan een reislustige toekomst”, aldus Van der Waard. De handtekeningen werden woensdagavond gezet tijdens een diner in restaurant Rauw in Amersfoort.

Auteur Arjen Lutgendorff