TUI Shop Hoofddorp laat vandaag weten winnaar te zijn van een all-inclusive MSC Cruise. Deze incentive werd georganiseerd voor TUI-retailmedewerkers om de verkoop van MSC Cruises via dit kanaal te stimuleren.

Daniel Kruithof (Sales Executive MSC Cruises) en Karin Niehoff (Product Manager Cruises TUI Nederland) overhandigden de cheque voor een 8-daagse cruise in een vaargebied naar keuze, inclusief verblijf in een luxe balkonhut voor twee personen.

Dankzij hun verkopen van cruises, behaalde het team van TUI Hoofddorp de hoogste verkoopcijfers via het online boekingssysteem van MSC Cruises, speciaal ontwikkeld voor reisagenten en touroperators – MSC Book – en werd daarmee de winnaar van deze exclusieve incentive. De medewerkers krijgen nu zelf de kans om de unieke MSC Cruises ervaring te beleven.



Foto (v.l.n.r.): Karin Niehoff (TUI Nederland), Jarno Flanker (TUI Hoofddorp), Yvonne van Lokven (TUI Hoofddorp), Daniel Kruithof (MSC Cruises).