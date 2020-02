Turkije voert toeristenbelasting in na afschaffen visumplicht

Vakantiegangers die naar Turkije gaan, moeten alsnog lappen. Eerder deze week werd bekend dat de visumplicht wordt afgeschaft, maar eind vorig jaar tekende president Recep Tayyip Erdogan al de plannen voor de invoering van een toeristenbelasting per april 2020. De nieuwe heffing zou per persoon in rekening worden gebracht en zal variëren afhankelijk van het type hotel waarin wordt verbleven. Sommige toeristen zijn dubbel de klos: geen geld terug voor het visum dat al was aangeschaft én de nieuwe toeristenbelasting betalen.

Er was deze week juist grote blijdschap bij Turkije-aanbieders en vakantiegangers nadat bekend werd dat Turkije de visumplicht afschaft, maar de Turkse regering heeft de toeristenbelastingplannen begin dit jaar toegelicht tijdens een media-evenement.

De ‘beddenbelasting’ is van toepassing op alle volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Bezoekers moeten per persoon per nacht betalen, waarbij de kosten worden bepaald door het aantal sterren dat het hotel heeft. Een nacht in een vijfsterrenhotel kost 18 lire (€ 2,75) per persoon per nacht, terwijl gasten die in een viersterrenhotel verblijven te maken krijgen met een bedrag van 12 lira (€ 1,80) per persoon per nacht. Drie-sterren hotels zijn 9 lire (€ 1,35), en een of twee-sterren hotels zijn 6 lira (€ 0,90) per persoon per nacht. De kosten kunnen snel oplopen.

“Turkije: net altijd even anders dan je denkt… Te vroeg gejuicht, want dan komt deze aap uit de mouw. Levert meer op dan een visum, want ook toeristen uit landen (zoals Rusland) die al visumvrij waren gaan dit betalen. Die tax gonsde trouwens al een tijdje rond in Turkije zelf”, aldus Egbert Jonker (Travelsop.nl).

Tekst loopt door onder dit Facebook-bericht dat de Hotel Association of Turkey begin februari plaatste, waarbij het schrijft dat er is gesproken over hoe de toeristenbelasting precies zal worden geheven.

Een gezin van vier personen dat twee weken in een vijfsterrenhotel verblijft, kan bijvoorbeeld worden geconfronteerd met extra kosten tot € 154 voor hun verblijf. Hoewel het niet duidelijk is wanneer of hoe de belasting zal worden ingevoerd, zou deze tegen april 2020 in werking treden. Men hoopt dat de nieuwe belasting maar liefst 2.500 miljoen lire (€ 410 miljoen) zal opleveren voor de Turkse overheid.

In Turkije is men niet blij met de tax. Vice-voorzitter van de Turkse hoteliersfederatie (TUROFED) en voorzitter van Aegean Touristic Hotels and Investors Association – ETIK, Mehmet İşler beweerde tegenover een Turkse nieuwssite dat de sector gestraft wordt met de ‘accommodatiebelasting’. “Het introduceren van nieuwe belastingen in de sector betekent schade toebrengen en vernietiging van de sector. De staat moet aandacht besteden aan verliezen en vluchtelingen in plaats van hardwerkende ondernemers te straffen.

In 2018 is op Ibiza een toeristenbelasting ingevoerd die tot € 4 per nacht kost – hoewel er oproepen zijn om deze te schrappen omdat het een ‘ernstige bedreiging’ voor het toerisme vormt. Ook in Nederland worden overigens miljoenen opgehaald door middel van toeristenbelasting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende begin dit jaar nog dat Nederlandse gemeenten naar verwachting in totaal € 411 miljoen aan toeristenbelasting gaan binnenhalen (€ 117 miljoen meer dan in 2019). Tot 2020 bracht de toeristenbelasting alleen in zes kleine kustgemeenten – de vijf Waddeneilanden en Veere – meer op dan de ozb. In 2020 wordt bijna de helft van de toeristenbelasting die voor heel Nederland is begroot in Amsterdam geïnd.

