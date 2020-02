Turkije schaft visumplicht af voor Nederlanders

Nederlanders kunnen vanaf 2 maart zonder visum naar Turkije reizen, dat heeft een ambtenaar van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Het nieuws gaat ook op voor vijf andere landen, namelijk Oostenrijk, België, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe visumvrije regeling biedt 90 dagen toegang voor per 180 dagen. De Turkse overheid benadrukt dat het besluit is bedoeld om de toeristische banden met de zes landen te stimuleren en dat het ook zal helpen de commerciële, economische en culturele relaties met deze landen verder te ontwikkelen. In oktober vorig jaar werd de prijs voor een visum nog verdubbeld.

“We hebben sinds Turkije het visum invoerde veel reisprofessionals/Nederlandse vakantiegangers geholpen met het regelen van een visum. Veel mensen geven er de voorkeur aan om een officieel document als een visum via een professioneel bureau te regelen. Het is iets wat je niet dagelijks hoeft te regelen en een foutje is snel gemaakt”, zo laat Niels Garretsen van E-visums.nl weten aan TravelPro. Volgens Gerritsen waren er kort na de bekendmaking dat Turkije de visumplicht voor Nederlandse vakantiegangers intrekt per 2 maart veel vragen, zowel bij vakantiegangers als bij reisprofessionals. “E-visums.nl is een online visumbureau dat is gespecialiseerd in het verwerken van visa voor de zakelijke en particuliere markt en ook in dit geval is het fijn om even contact op te kunnen nemen met een professional om de laatste stand van zaken door te nemen. Wie vragen heeft over het Turkse visum (of over andere visa) kan ons zeven dagen per week telefonisch of per mail bereiken.”

Marjanne de Kwaasteniet (Ambassadeur in Turkije) is blij met het nieuws. Op Twitter laat zij weten: “Goed nieuws: vanaf 2 maart 2020 hebben Nederlanders die Turkije willen bezoeken voor een periode van 90 dagen (binnen 180 dagen) geen visum meer nodig. We zijn blij met deze positieve stap van de Turkse autoriteiten.”

Turkije wint de afgelopen jaren weer enorm aan populariteit onder Nederlandse vakantiegangers. Begin vorig jaar zag de Turkse hotelvereniging TÜROB nog dat in 2018 maar liefst 27% meer Nederlanders Turkije bezochten in vergelijking met 2017. Het topjaar was 2013 met 1,3 miljoen Nederlandse vakantiegangers. In 2016 en 2017 beleefde Turkije een dip met respectievelijk 900.000 en 800.000 Nederlandse vakantiegangers.

Volgens het U.N. World Tourism Organisation (UNWTO) ontving Turkije vorig jaar het hoogste aantal toeristen ooit. Vooral vanuit Rusland (zeker 15%) komen veel toeristen, gevolgd door de Duitsers en Britten. Het aantal Polen verdubbelden vorig jaar. Opvallend was de verdubbeling (94%) van het aantal Colombianen dat Turkije bezocht.

