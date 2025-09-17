Driekwart van de Nederlanders die vliegt, overweegt vaker vanaf België of Duitsland te vertrekken als de vliegticketprijs door de Nederlandse vliegbelasting verder stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van KLM.



Tegelijk vindt bijna negen op de tien ondervraagden dat de opbrengst van deze belasting juist moet worden gebruikt om vliegen schoner te maken. KLM staat voor een schonere, stillere luchtvaart én het behoud van de wereldwijde verbondenheid van Nederland. KLM is daarom kritisch op de plannen van het demissionaire kabinet en roept op om de vliegbelasting niet opnieuw te verhogen.



‘Deze vliegbelasting maakt Nederland op alle afstanden het duurste land van de Europese Unie’, zegt Marjan Rintel, CEO van KLM.



‘Dit zorgt ervoor dat nog meer Nederlanders de auto pakken om vanuit luchthavens over de grens te gaan vliegen. Dit helpt het klimaat dus niet. Sterker nog, het schaadt juist ons vermogen om te blijven investeren in schoner en stiller vliegen. Nederland prijst zich hiermee volledig uit de markt. Het zet ons netwerk onder druk en raakt daarmee de verbondenheid van Nederland met de rest van de wereld in het hart.´



Weglekeffect

Een verdere verhoging van de vliegbelasting, zoals aangekondigd op Prinsjesdag met een beoogde opbrengst van circa 1,1 miljard euro per jaar vanaf 2027, maakt vliegen vanuit Nederland voor veel Nederlanders te duur. Een gezin met twee kinderen betaalt nu al 120 euro aan vliegbelasting per vlucht. In België betaal je maximaal 10 euro vliegbelasting per vlucht, Zweden schaft de vliegbelasting af en in Duitsland wordt juist gesproken over het terugdraaien van de verhoging.

In Nederland is een gezin met twee kinderen straks 200 euro kwijt aan vliegbelasting voor een vlucht naar Griekenland of Turkije. Daardoor wijken reizigers uit naar luchthavens over de grens in België of Duitsland, waar de belastingdruk lager is.



Rintel waarschuwt voor de gevolgen. ‘Wij zien dat passagiers willen blijven vliegen, maar tegelijkertijd zeer prijsbewust zijn. Nu al is, onder andere na introductie van de vliegbelasting in 2021, het aandeel Nederlandse reizigers vanaf 2019 tot en met 2024 vanuit Düsseldorf en Brussel met 41 en 20 procent toegenomen. Een verdere verhoging van de vliegprijs, door een hogere vliegbelasting maar ook door de havengelden, zal leiden tot een verdere verschuiving van reizigers naar luchthavens over de grens, zoals Brussel en Düsseldorf.’



De opbrengsten van de vliegbelasting vloeien momenteel terug naar de schatkist en worden niet geïnvesteerd in de verduurzaming van de luchtvaart, zoals het opschalen en betaalbaar maken van alternatieve brandstoffen (SAF). Dit staat haaks op de wens van bijna negen op de tien Nederlanders. Zij vinden dat de opbrengsten juist moeten worden ingezet om vliegen schoner te maken.



KLM pleit dan ook voor een andere aanpak, zegt Rintel. ‘We moeten niet extra belasten en hier in Nederland kosten stapelen. We moeten juist samen extra investeren in schoner vliegen, bijvoorbeeld in alternatieve brandstoffen (SAF). Op dit moment gaat er geen cent van de opbrengsten naar verduurzaming van de luchtvaart. Gezinnen die honderden euro’s betalen aan vliegbelasting mogen tenminste verwachten dat hun geld ook echt bijdraagt aan minder uitstoot. Net zoals de overheid wind- en zonne-energie helpt opschalen of de elektrificatie van het wagenpark steunt, moet zij ook meer doen om SAF-productie in Nederland beschikbaar en betaalbaar te maken.’ (Foto Unsplash)

