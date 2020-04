Video – Nederlanders richten Dutch Airways op om weg te komen van Filipijns eiland Palawan

Een groep van twaalf Nederlandse vrienden heeft door het oprichten van een luchtvaartmaatschappij met de naam ‘Dutch Airways’ weg kunnen komen van het Filipijnse backpackers-eiland Palawan. “We besloten om zelf als opdrachtgever te fungeren voor een rescueflight van hier naar Manilla, om zo de laatste vlucht van de Nederlandse ambassade te kunnen halen. Dit was een noodplan, omdat we hier anders nog twee maanden vast zouden zitten”, zo laat één van de vrienden weten aan het Algemeen Dagblad .

Het reddingsplan werd bedacht door de vriendengroep die al weken vast zat op het eiland. In het krantenartikel laat een van de Nederlanders weten dat luchtvaartmaatschappij AirSWIFT de vrienden een bedrag van € 15.0000 vroeg waarvoor een vliegtuig met plek voor 50 passagiers gecharterd kon worden. Om de kosten te verdelen ging de groep Nederlanders op zoek naar meerdere passagiers. Daarnaast moesten vergunningen, risicomanagement, informatieverschaffing en dergelijken worden geregeld.

Eerder hadden de mannen gekeken naar het huren van een helikopter, waarin plek was voor maximaal tien personen. Dit had de groep echter € 18.000 per helikopter gekost. “We werden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Eigenlijk hebben we niet één keer een fatsoenlijke kans gekregen om überhaupt het eiland te verlaten. Alle sweeperflights werden geannuleerd en ons probleem was juist dat we Manilla niet konden bereiken doordat we door de lockdown geen kant op konden”, aldus één van de mannen tegenover de krant. Voor zover bekend gaat de vriendengroep niet verder met Dutch Airways, die enkel voor de reddingsvlucht was opgericht.

Saskia Lang (Ambassadeur in de Filipijnen), liet vandaag nog aan Nederlanders die zich in de Filipijnen bevinden weten: “Op dit moment gaat alle aandacht van onze ambassade uit naar de veilige terugkeer van de gestrande toeristen die overvallen werden door de onverwachte maatregelen van de overheid en niet op tijd weg konden komen. Inmiddels hebben zo’n 500 landgenoten de Filipijnen kunnen verlaten, dankzij repatriëringsvluchten van de KLM of van een ander Europese land dan wel met een commerciële vlucht. We werken aan een oplossing voor diegenen die nog vast zitten op een van de vele eilanden en we stemmen de hulpacties af met de andere Europese ambassades. Beste mensen, we hopen dat de maatregelen van de overheid ertoe zullen leiden dat de epidemie hier onder controle blijft en dat u ervan gevrijwaard zult blijven. We adviseren de overheidsaanwijzingen te blijven volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te blijven houden. Wij blijven bereikbaar via man@minbuza.nl of als het zeer dringend is per telefoon (+63) 2 87 86 66 66 en wensen iedereen heel veel sterkte en het allerbeste toe in deze moeilijke tijden.”

