Waarom Kooijmans zich met zijn reisbureau aansluit bij The Travel Club

Kees Kooijmans (eigenaar Reisbureau Travel Slide) heeft zich met zijn reisbureau aangesloten bij The Travel Club. “Ik ben de eerste ZRB (zelfstandig reisbureau) bij The Travel Club. Voor vele een verrassende keuze Ik ben het met de huidige vorm van de ZRA niet echt eens, ben wel voor het zelfstadig ondernemerschap en vind dat ZRA’s ook ondernemers zijn en dat er dus sprake moet zijn van gelijke monniken gelijke kappen. ZRA’s moeten als ondernemers worden gezien, een eigen ANVR-nummer krijgen en beloond worden naar omzet. Ik ben niet de enige die er zo over denkt”, zo laat Kooijmans weten aan TravelPro.

De Rotterdammer was sinds mensenheugenis aangesloten bij ITAC, maar heeft de club van voorzitter Leo van der Hoeven gedag gezegd. TravelPro sprak de Rotterdammer over zijn keuze om ITAC te verlaten en zich aan te sluiten bij The Travel Club.

Waarom ben je weggegaan bij ITAC?

“Ik was het niet eens met het (inkoop)beleid van ITAC en ben in gesprek met een aantal partijen waar ze onder andere een beter inkoopbeleid hebben. Ik had de keuze tussen TravelXL en The Travel Club. Uiteindelijk gaat het erom wat het kost en wat het oplevert. Krijg ik bij een touroperator en verschillende rederijen een kwart procent meer, dan is dat snel verdiend. Ik ben op zoek naar betere inkoop en ondernemers die er ook echt voor gaan. Het voordeel van ITAC was dat ik een laag lidmaatschap had en leuke collega’s, maar het nadeel was dat er minder voor werd gepresteerd.”

Klopt het dat je de ITAC wilde opheffen?

“Ik heb anderhalf jaar geleden tegen Leo (van der Hoeven/voorzitter ITAC, red.) gezegd dat ITAC-leden keuzes en commitment met leveranciers moesten aan gaan. Niet kiezen voor een touroperator en internet respecteer ik, maar ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat elke reisagent online en op de sociale media goed vindbaar moet zijn. Verder zoek ik een partij waar ze 360 graden fotografie en video’s wel stoer vinden Ik heb al aan een aantal ZRA’s de brillen laten zien en die worden er wel blij van. Het is niet alleen inkoop, maar wil ook graag mijn visie delen.”

Waarom heb je uiteindelijk gekozen voor The Travel Club?

“Er zijn een aantal punten waarom ik die keuze heb gemaakt. Ik denk dat The Travel Club kan uitgroeien tot de grootste inkooporganisatie en daardoor de beste prijsafspraken kan maken. Ten tweede vind ik het een uitdaging om bij een club te gaan zitten waar met Jeannie Vincent en Martine de Knoop twee pittige dames aan het roer staan. Dat vind ik stoer, evenals het feit dat zij mij tegengas geven. Verder liggen er bij The Travel Club mogelijkheden om mijn Virtual Reality 360 activiteiten een vervolg te geven. Daarnaast begint mijn leeftijd natuurlijk ergens in de verte een rol te spelen en ik wil mijn collega’s ook een toekomst geven.”

Zou je het collega-retailers met een of meerdere reisbureaus ook aanraden om zich bij een ZSO aan te sluiten?

“Waarom niet? Ik durf het eigenlijk nog niet hardop te zeggen, maar de eerste contacten die ik heb gehad waren zeer positief. Tijdens de gesprekken , zaten we op dezelfde golflengte betreffende de toekomst. Ik zie in ieder geval dat er bij The Travel Club kansen liggen, zowel voor ZRA’s als voor reisbureau-ondernemers.”

Kooijmans staat met Travel Slide/Cruise Vertrekpunt en VR 360 Travel op de Vakantiebeurs 2020 in de Jaarbeurs (Utrecht) in Hal 11 (stand C005) met 18 VR stoelen en een nieuwe 360 graden presentatiezuil waarbij er wordt samengewerkt met het bedrijf Virtual Travel. Kooijmans: “Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en te testen. Ook tijdens de Vakantiebeurs Vakdag.”

Lees hieronder het interview met Kooijmans dat verscheen in de laatste editie van TravelPro in 2019.

