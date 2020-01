Recordomzet voor The Travel Club

In de eerste twee boekmaanden van het boekjaar 19/20 heeft The Travel Club een omzet gerealiseerd van € 30 miljoen. Dat is een stijging van ruim 20% ten opzichte van van het jaar ervoor.

“Sinds de start van The Travel Club in 2009 stijgt de totaal omzet jaarlijks met ongeveer 20%”, zegt Jeannie Vincent (eigenaar/directeur The Travel Club). “Chapeau voor de 400 franchisenemers die bij ons zijn aangesloten want zij boeken deze omzet. En ook chapeau voor het voltallige team op het hoofdkantoor; zij maken dit mede mogelijk.” De komende tijd zullen er nog tien franchisenemers bij de keten gaan starten.

“Sinds kort bieden wij ook een ZRB-formule (Zelfstandig ReisBureau) voor reisbureaus met eigen SGR en ANVR die willen profiteren van de inkoop van het hoofdkantoor; dit geldt zowel voor leisure (ZRB) als zakenreisbureaus (ZRZ). De eerste is reeds aangesloten: Travel Slide van ondernemer Kees Kooijmans. Ik ben nu ook aan het kijken naar mogelijkheden om kleine touroperators (zonder SGR) bij ons te kunnen laten aansluiten (ZRT).”

