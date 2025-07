Walt Disney World Resort in Florida kondigt een ongekende transformatie aan met een scala aan nieuwe ervaringen die in de tweede helft van 2025 en de jaren daarna zullen debuteren. Van gloednieuwe theaterproducties tot enerverende restaurants, lounges en avontuurlijke themalanden, het resort is klaar om gasten van alle leeftijden te betoveren.

Recente hoogtepunten (nu te zien of geopend):

• In Disney’s Hollywood Studios kunnen bezoekers nu genieten van twee spectaculaire nieuwe shows. ‘Disney Villains: Unfairly Ever After’ is een griezelig leuke, grappige en magische theatershow waarin iconische schurken zoals Cruella de Vil, Kapitein Haak en Maleficent centraal staan. Deze musicalproductie combineert live-action met schitterende speciale effecten en biedt een frisse kijk op deze vaak onbegrepen legendes. Daarnaast is er ‘The Little Mermaid – A Musical Adventure’, een vernieuwde theaterproductie die de onderwaterwereld van Ariël tot leven brengt met getalenteerde acteurs, prachtige poppen en betoverende digitale animatie, met geliefde liedjes als ‘Part of Your World’ en ‘Kiss the Girl’.

• EPCOT heeft de deuren geopend van de stijlvolle GEO-82 lounge. Geïnspireerd op het geometrische ontwerp van de iconische Spaceship Earth attractie die in 1982 opende, verwelkomt deze lounge gasten vanaf 21 jaar in een elegante sfeer met retro-futuristische charme. De lounge serveert innovatieve cocktails, wereldwijd geïnspireerde kleine gerechten en biedt een adembenemend uitzicht op de World Celebration Gardens. Een reservering via de MyDisneyExperience app is vereist.

• Vanaf 20 juli 2025 schittert Main Street U.S.A. in Magic Kingdom Park meer dan ooit tevoren met de nieuwe avondparade ‘Disney Starlight: Dream the Night Away’. Deze oogverblindende viering van dromen en wensen wordt tot leven gebracht door de magie van de Blauwe Fee, met praalwagens vol lichtjes en bekende Disney Figuren van Walt Disney Animation Studios en Pixar, waaronder Peter Pan, Wendy, Asha, La Familia Madrigal, Elsa, Aurora, Tiana, Belle, Assepoester, Miguel, Vaiana, Mickey Mouse en vele anderen.

• De vernieuwde attractie Test Track, presented by General Motors, is heropend op 22 juli in EPCOT. Walt Disney Imagineering en General Motors hebben samengewerkt om de menselijke droom en innovatie te vieren, waarbij de attractie laat zien hoe technologie auto’s slimmer en levens leuker maakt, compleet met alle geliefde bochten en snelheid.

Nieuwe ervaringen later in 2025:

• Eind 2025 opent The Beak and Barrel in Magic Kingdom, een nieuwe taverne geïnspireerd op Pirates of the Caribbean. Avonturiers van alle leeftijden kunnen zich aansluiten bij de bemanning en genieten van zeewaardige hapjes en een schat aan mysterieuze en magische verrassingen.

• Bereid je voor op een wilde rit met de gloednieuwe 4D productie ‘Zootopia: Better Zoogether!’, die eind 2025 te zien is in The Tree of Life Theater in Disney’s Animal Kingdom. Deze show brengt Judy Hopps, Nick Wilde en andere bekende figuren samen in een nieuw en origineel verhaal met schitterende visuele effecten en interactieve verrassingen.

• Gasten in Disney’s Animal Kingdom krijgen een laatste kans om DINOSAUR te beleven voordat de attractie sluit om plaats te maken voor het nieuwe themaland Tropical Americas.

• Disney After Hours keert in 2025 terug, speciale avonden na sluitingstijd in Disney’s Hollywood Studios, EPCOT en Magic Kingdom Park. Tegen een apart ticket kunnen gasten drie uur lang genieten van de parken, inclusief ijsjes, popcorn en geselecteerde frisdranken. Naast deze toevoegingen biedt Walt Disney World Resort in 2025 ook meer dan 200 dagen vol gethematiseerde festivals en evenementen, zoals het EPCOT International Festival of the Arts en Mickey’s Very Merry Christmas Party.

Toekomstige uitbreidingen (na 2025):

• In 2026 nemen de Muppets de Rock ‘n’ Roller Coaster in Disney’s Hollywood Studios over, transformeren het in een razendsnel avontuur vol muziek, chaos en gelach. Ook in 2026 krijgt Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin in Tomorrowland in Magic Kingdom een update met een nieuwe showscène, vernieuwde karretjes en verbeteringen aan de spelervaring.

• Vanaf 2027 kunnen gasten in Disney’s Animal Kingdom het bruisende hart van de Tropical Americas betreden. Dit nieuwe themaland, geïnspireerd op Midden- en Zuid-Amerika, zal twee nieuwe attracties huisvesten: een rit gebaseerd op Walt Disney Animation Studios’ ‘Encanto’ en een origineel verhaal geïnspireerd op Lucasfilm’s ‘Indiana Jones’.

• Magic Kingdom Park zal de grootste uitbreiding ooit in zijn geschiedenis doormaken met de toevoeging van Piston Peak National Park in Frontierland. Dit nieuwe themaland, geïnspireerd op de wereld van Disney en Pixar’s Cars, brengt de sfeer van Amerikaanse nationale parken tot leven met indrukwekkende landschappen en actievolle attracties.

• Disney’s Hollywood Studios zal een gloednieuw Monsters en Co. themaland verwelkomen, geïnspireerd op de Disney en Pixar filmfranchise. Dit themaland zal de eerste hangende achtbaan in een Disney Park bevatten, die gasten meeneemt door de iconische Deurenkluis.

• Bereid je voor op betoverende spanning en griezelige ervaringen in Villains Land, het themaland van de Disney Schurken in Magic Kingdom. Deze grootschalige uitbreiding zal iconische Disney schurken tot leven brengen met twee grote attracties, restaurants en winkels.