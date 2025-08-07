TUI fly heeft recentelijk een uitgebreid digitaal platform gelanceerd dat de reiservaring van passagiers naar een nieuw niveau tilt. Dit innovatieve systeem, toegankelijk via de eigen smartphone of tablet van de reiziger, biedt een schat aan entertainment, informatie en inspiratie, en bevat een unieke wereldprimeur: de mogelijkheid om tijdens de vlucht al excursies voor de vakantiebestemming te boeken

TUI fly is de eerste luchtvaartmaatschappij wereldwijd die passagiers de mogelijkheid biedt om tijdens de vlucht al excursies en activiteiten voor hun vakantie te reserveren. Via TUI Musement kunnen passagiers kiezen uit ruim 1.500 zorgvuldig geselecteerde excursies en activiteiten, variërend van boeiende stadstours en culinaire workshops tot culturele voorstellingen. Het boekingsproces is eenvoudig en gebruiksvriendelijk: na landing ontvangen passagiers een beveiligde betalingslink per e-mail om hun reservering af te ronden.

Entertainment

Naast de boekingsmogelijkheid biedt het platform een rijk aanbod aan entertainment. Passagiers hebben toegang tot meer dan 100 films in acht talen, 20 tv-series, zestien podcasts en zes games. Bovendien is er gratis toegang tot exclusieve content, zoals “TUI World Cook – Season 1”. Voor wie verbonden wil blijven met het thuisfront, is WhatsApp beschikbaar tegen betaling. Deze functie werkt op zowel iOS als Android en kan per uur of voor de hele vlucht geboekt worden.

Route

Het platform voorziet ook in praktische informatie en inspiratie. Een populaire functie is de interactieve route-informatie met een 3D-kaart, waarmee passagiers eenvoudig de vlieghoogte, resterende vliegtijd, buitentemperatuur en snelheid van hun vlucht kunnen controleren. Daarnaast biedt het uitgebreide informatie en inspiratie over de vakantiebestemming.

Kosten

Het digitale platform is momenteel beschikbaar op alle zes Boeing 737-MAX 8 toestellen van TUI fly Nederland, die voornamelijk worden ingezet op vluchten binnen Europa. Binnen TUI Airline is het systeem inmiddels operationeel op in totaal 59 korte- en middellangeafstandsvliegtuigen van Boeing, en nog eens vijftien vliegtuigen zullen later dit jaar worden uitgerust. De toegang tot films, series en podcasts kost €3,90 per apparaat per vlucht. Het gebruik van WhatsApp is beschikbaar vanaf €3,50 voor een uur of €6,00 voor de hele vlucht. Alle overige functies, zoals bestemmingsinformatie, interactieve route-informatie en het browsen en selecteren van excursies, zijn gratis te gebruiken.