Voor veel Nederlanders staat Bonaire synoniem voor zon, zee en een zorgeloos eilandleven. Radiomaker Wietze de Jager weet inmiddels hoe het écht is om er te wonen. Samen met zijn vrouw en vier kinderen verruilde hij Nederland voor het Caribische eiland.

Hij vertelt waarom juist Bonaire hen aantrok, welke misverstanden over emigreren hardnekkig zijn en hoe zijn dagelijkse leven er tegenwoordig uitziet.

Je verruilde samen met jouw vrouw en kinderen Nederland voor Bonaire. Waarom is er gekozen voor dit Caribische eiland?

‘Dat is niet in één argument samen te vatten. Bonaire is voor ons de perfecte mix. Het is er veilig, er is veel natuur, het eiland biedt ruime mogelijkheden om te watersporten en het onderwijs is goed én Nederlandstalig. Toen wij vertrokken, wisten we niet hoe lang het leuk zou blijven. Daarom kozen we voor een plek waar je ook weer makkelijk aansluiting vindt met Nederland.’

Wat was het moment waarop je dacht: dit is geen droom meer, dit wordt mijn dagelijks leven?

‘Dat gaat met een jong gezin vrij snel. De kinderen gingen meteen naar school en je realiseert je, alleen al door die dagelijkse structuur, dat dit geen vakantie is. Wij wonen hier.’

Is het lastig om een (sociaal) leven op te bouwen op Bonaire? Of was het eiland je niet onbekend?

‘Dat gaat heel snel. Juist omdat er op Bonaire veel mensen wonen die hun thuis ergens anders hebben. Mensen uit Nederland, maar ook uit Venezuela, Colombia, Peru en de VS. Familie en vrienden wonen vaak op afstand, waardoor je veel meer openstaat voor nieuwe sociale contacten.’

Op sociale media deel je (een deel van) jullie leven op Bonaire. Wat blijkt in de praktijk écht anders dan mensen in Nederland vaak denken?

‘Sociale media zijn vaak mooier dan de werkelijkheid. Ook ik kan mijn vier kinderen weleens achter het behang plakken en ook ik ben soms een dag bloedchagrijnig. Mensen denken dat al je dagelijkse problemen verdwijnen als je op een zonnig eiland woont, maar dat is absoluut niet zo.’

Wat waren voor jou de grootste cultuur- of levensstijlverschillen waaraan je moest wennen?

‘Dat niet alles voor het grijpen ligt. In Nederland is het vaak zo dat je iets dat je voor 23.00 uur bestelt, de volgende dag al in huis hebt. Hier zijn sommige producten er simpelweg niet. En als ze er wel zijn en je bestelt ze voor 23.00 uur, dan heb je ze misschien pas over vier weken in huis. Je leert daardoor flexibeler te zijn. Ook met koken moet je anders omgaan. Met een vast recept de supermarkt in lopen is niet slim, omdat de kans groot is dat de helft van de ingrediënten er niet is. Je kijkt eerst wat er verkrijgbaar is en zoekt daar vervolgens een recept bij.’

Veel Nederlanders dromen van emigreren naar een eiland. Wat zijn volgens jou de grootste misverstanden over die stap?

‘Je moet je realiseren dat je jezelf altijd meeneemt. Vanuit vluchtgedachte verhuizen kan daarom heel confronterend zijn, juist omdat er hier minder afleiding is. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om echt iets te doen te hebben, zowel in je vrije tijd als in je werk. Zelf houd ik bijvoorbeeld erg van kitesurfen, maar ook mijn werk geeft structuur.’

Je kent Bonaire inmiddels als inwoner, niet als vakantieganger. Welke plekken of ervaringen laten volgens jou het “echte” eiland zien?

‘Zet een snorkelmasker op en stap bij Bachelor Beach de zee in. Zodra je onder water kijkt, zie je hoe beeldschoon het hier is. Rincon is de plek waar je de echte lokale sfeer ervaart. Het dorp heeft een gemoedelijke uitstraling en je vindt er restaurants waar je heerlijke kip kunt eten. Ga zitten, kijk om je heen en maak een praatje met mensen. Je zult je verbazen over de verhalen die je hoort.’

Wat is jouw favoriete plekje op het eiland?

‘Dat is een lastige vraag. Ik heb favoriete plekken in verschillende categorieën: met kinderen, voor het mooiste uitzicht en ga zo maar door. Mijn echte happy place is Atlantis Beach, de plek waar ik kan kiten. De sfeer is goed en die combinatie met de sport maakt het voor mij perfect.’

Ga je ook wel eens op eilandhopavontuur?

‘Als je vanaf Bonaire ergens naartoe wil, hop je vaak eerst even naar Curaçao. Waar Europa in Nederland als het ware je voortuin is, is dat hier Zuid-Amerika. Vanaf Bonaire hebben we bijvoorbeeld een prachtige reis door Costa Rica gemaakt. Het is maar een paar uur vliegen en je hebt geen last van een jetlag.’

Hoe ziet jouw gemiddelde dag op Bonaire eruit?

‘Ik lig de hele dag op het strand, haha, nee hoor. Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van het renoveren en verbouwen van ons huis. Dat betekende iedere dag: slepen, klussen en mezelf zo nu en dan onder stroom zetten. Inmiddels is er wat meer rust. Er staat ook bezoek uit Nederland gepland, waardoor het nu soms wat meer als vakantie voelt. De dagen beginnen hier vroeg: om 5.30 uur gaat de wekker. Daarna maken we de kinderen klaar voor school, die al om 7.30 uur begint. Vervolgens hebben we een paar uur om aan mijn Instagram te werken, boodschappen te doen en aan een geheim project te werken, haha. Om 12.30 uur halen we de kinderen weer op. We doen hier alles met de auto, dus de middag staat vaak in het teken van taxiën naar speeldates, sport en hobby’s.’

Kom je nog eens terug op de radio?

‘Het kriebelt wel zo nu en dan, dus wie weet. Maar momenteel maak ik geen radio. Ik denk alleen niet dat ik snel weer dagelijks een programma ga maken. Ik merk dat ik het heel fijn vind om verschillende projecten te hebben en zo allerlei nieuwe dingen leer en ontdek.’

Welke tips geef je reisprofessionals mee die Bonaire willen verkopen voorbij zon, zee en strand?

‘Bonaire is de perfecte plek om iets nieuws te leren, zoals kitesurfen, windsurfen, duiken, wakeboarden of freediven. Het eiland staat voor een actieve en veilige vakantie, waarbij een koud biertje op het strand nog nooit zo lekker heeft gesmaakt.’

Dit artikel is verschenen in Travelpro – Caribbean – 2026.