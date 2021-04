Win een 7-daagse reis naar Bonaire

Het toerismebureau van Bonaire, Tourism Corporation Bonaire (TCB), geeft een gratis 7-daagse reis naar Bonaire weg op social media met de #FlamingoFunBonaire wedstrijd op Facebook.com/BonaireToerisme en Instagram.com/BonaireToerisme. Wie in Nederland woonachtig is en tussen 17-27 april een korte video op zijn of haar Facebook- of Instagram-pagina plaatst met een grappige imitatie van een flamingo, maakt kans op de reis inclusief retourtickets Amsterdam-Bonaire en logies & ontbijt in Resort Bonaire’s penthouse.

Meer informatie en de spelregels zijn te vinden op bonairecampaigns.com. Naast de winactie wil het toerismebureau van Bonaire, Tourism Corporation Bonaire (TCB), dit jaar iedereen via social media deelgenoot maken van de viering van de Dag van de Aarde (Earth Day) in deze zonnige, bijzondere gemeente van Nederland. Gedurende de eerste 22 dagen van april wordt op TCB’s Facebook en Instagram dagelijks een nieuwe manier gedeeld waarop Bonaire met de natuur en natuurbehoud omgaat. Op de Dag van de Aarde, op donderdag 22 april, nodigen TCB en de Stichting Echo iedereen uit om via een live streaming op Facebook vanuit Dos Pos op Bonaire om 14:00 uur ’s middags de unieke geelgeschouderde amazone papegaaien te bewonderen die in het park van Echo rehabiliteren.

Volgens de laatste tellingen leven er ongeveer 1.000 van deze zeldzame papegaaien, ofwel Lora’s, op Bonaire. Stichting Echo verzorgt de jaarlijkse telling van de Lora’s en vangt papegaaien op die extra zorg nodig hebben. De Lora komt behalve in Bonaire, alleen nog voor in noordelijke gebieden van Venezuela en is uniek in zijn soort. Om 22:00 uur is er eveneens via een live stream op Facebook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de experts van Stichting Echo. Beide streams zijn te volgen op facebook.com/Bonairetourism.

