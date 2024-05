Zo’n zeven maanden woonde Ilse Thorborg (de Reistoko) samen met haar vriend en twee dochters op Bali om te onderzoeken of ze zich er ook definitief willen vestigen. Travelpro spreekt haar over dit avontuur.

Op de vraag waarom ze voor Bali kozen, antwoordt Ilse: “We waren er al eerder geweest, Bali was onze eerste verre reis samen, en we wilden nu ervaren hoe het is om er te wonen. De cultuur van het eiland trekt ons heel erg aan, er hangt een hele fijne sfeer en de mensen zijn er heel erg lief, er zit bijna geen kwaad in. Dat laat ons heel erg thuis voelen.”

Blanco velletje

Voordat Ilse de koffers voor het avontuur op Bali pakte, maakte het gezin een wereldreis van een half jaar door Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika. “We maakten al vaker mooie en verre reizen, toen mijn vriend zijn deel van het familiebedrijf verkocht, besloten we om op wereldreis te gaan. Ik kan overal ter wereld werken, en ons leven lag helemaal open. Onze oudste was toen twee jaar en ik was zwanger van de jongste. Na die wereldreis bedachten we hoe we dat blanco velletje zouden kunnen inrichten, en kwamen we op verschillende ideeën, zoals in een camper de wereld rondreizen en het wonen in het buitenland. Omdat we twee kinderen hebben, wilden we toch graag op één plek zijn. Op die manier kreeg Bali steeds meer vorm en zijn we gaan onderzoeken of het eiland ons nieuwe thuisland zou kunnen worden.”

Definitief

Op de vraag of Ilse en haar gezin daadwerkelijk op Bali gaan wonen, zegt ze: “Daar is nog geen beslissing over genomen. Ik had gehoopt dat ik daar een duidelijk antwoord zou krijgen. Mijn vriend heeft dat wel gekregen, hij zou er zo naartoe emigreren. Maar ik zie nog wel wat beren op de weg. We zouden namelijk niet weggaan omdat we het in Nederland niet fijn hebben. Mijn ouders, schoonouders, zusje en vrienden wonen in hetzelfde dorp als wij en die laat je dan achter. Ik vind het een hele grote keuze, ook omdat we kleine kinderen hebben. “Een emigratie voelt voor mij definitief, dus daar gaan we komende tijd eens rustig over nadenken.”

“Bali is ontzettend leuk en gemakkelijk bereisbaar voor gezinnen met jonge kinderen”

Drempel

Tijdens eerdere reizen en het avontuur op Bali hield Ilse haar achterban en klanten via social media op de hoogte. “Als ik geen eigen reisbedrijf zou hebben gehad, had ik dit nooit gedaan. Ik vind het toch een beetje ongemakkelijk, heb toch een bepaalde bescheidenheid, maar ik haal er wel veel werk uit. Ik boekte al veel reizen naar Indonesië, maar sinds afgelopen zomer is het helemaal booming. Ik heb delen van Indonesië bezocht waar reizigers niet vaak standaard naartoe gaan, omdat wij de tijd daarvoor hadden. Dat deelde ik via social media en dat werd opgepikt door mensen. Ik kreeg ook meer aanvragen voor gezinnen met jonge kinderen. Begrijpelijk ook. Bali is zo’n ontzettend leuk en gemakkelijk bereisbaar land voor gezinnen met kinderen. Ik denk dat ik met mijn posts een drempeltje heb weggenomen voor gezinnen die nu voor een verre reis kozen.” Ilse laat ook weten dat de landen die zij eerder bezocht en waarover ze postte in gedachten van haar klanten blijven. “Dat is heel erg leuk, ik laat daarmee zien dat ik die landen goed ken en dat geeft de klant vertrouwen.”

Weer in Nederland

Inmiddels is het gezin zo’n twee maanden weer in Nederland. “Dat went ontzettend snel, veel sneller dan ons leven op Bali. Voor ons, maar zeker ook voor de kinderen, veranderde heel veel. We moesten echt even onze draai zien te vinden, en die meiden vooral. Zij moesten er best wel wennen, gingen daar ook naar school en dat ging heel goed. Van tevoren werd er tegen mij gezegd dat kinderen ontzettend flexibel zijn. Ik zette daar dan mijn vraagtekens bij, en wist niet of dat ook voor onze kinderen gold, maar ik kan je vertellen dat ook wij hele flexibele kinderen hebben. Nu we weer terug zijn, val je toch weer heel snel in oude gewoonten. Het is ook weer heel lekker om weer in ons eigen huis te zijn en de draad weer op te pakken waar we waren gebleven.”

Eigen agenda

Ilse gaf het al aan, het werk als zelfstandige in de reisbranche kan altijd en overal doorgaan. “Dat gaat heel goed, via de mail en telefoon onderhoud ik contact met mijn klanten. Ik hanteerde altijd al openingstijden en die heb ik aan de tijdzone van Bali aangepast. Mijn werkdag verschoof daardoor. Mensen kunnen via een systeem een afspraak met mij inplannen, dat kon ook al voor Bali. Ik heb het voor mezelf altijd zo ingedeeld dat ik mijn agenda beheer, en niet andersom.” En dat werpt zijn vruchten af, want Ilse laat weten dat ze opnieuw een heel goed jaar heeft gedraaid. “Ik heb niet het idee dat mensen zijn afgehaakt doordat ik op Bali verbleef, ook niet omdat ik heel goed bereikbaar was.” Kamperen

Emigreren is voor nu nog een brug te ver, maar dat is natuurlijk anders dan reizen, want dat blijft de familie vanzelfsprekend doen. “Zeker, en vooral met kleine kinderen kun je hele mooie reizen maken. Ver en minder ver. Volgend jaar willen we met een camper door Canada trekken, en komende zomer gaan we naar Toscane om te kamperen. We hebben zo’n oude Kip-caravan helemaal retro ingericht, maar wel met een airco erin, op de veranda kunnen we een klein safaritentje voor de kinderen opzetten. Dat vinden we ook hartstikke leuk.”

Dit interview verscheen in de april-editie 2024 van Travelpro.