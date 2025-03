Op 5 november 2024 vloog de PH-XRY, een Boeing 737-700 van Transavia die vanwege de oude huisstijl bekend stond als ‘het sigarenbandje’, naar AELS op Twente Airport voor recycling. In onderstaande was te zien hoe het toestel daar aankwam. Sindsdien zijn duizenden onderdelen uit het vliegtuig verwijderd. Een nieuwe aflevering laat zien hoe het ervoor staat en wat er met die onderdelen is gebeurd.

Transavia faseert in zeven jaar alle Boeing 737’s uit en doet dit zoveel mogelijk circulair. Zo worden er 1.000 tot 1.500 onderdelen door AELS (Aircraft End-of-Life Solutions) uit de PH-XRY gehaald. Veel daarvan krijgen een nieuw leven binnen de luchtvaart, zoals de motoren die zijn teruggekeerd naar Transavia. Andere materialen worden gerecycled voor nieuwe toepassingen. Dit past bij de ambitie van Transavia om de impact op het milieu te verkleinen en in 2030 80% minder restafval te produceren.

Schonere, stillere en zuinigere vloot

De uitfasering van de Boeing 737’s is onderdeel van de vlootvernieuwing, waarbij Transavia volledig overstap schonere, stillere en zuinigere Airbus-vliegtuigen. De PH-XRY was het eerste toestel dat als onderdeel van deze transitie de vloot verliet. Inmiddels zijn alle Boeing 737-700’s op circulaire wijze uitgefaseerd. Dit jaar vervolgt Transavia de vlootvernieuwing: zes Airbus A321neo’s worden nog toegevoegd, terwijl er oudere Boeing 737-800’s uit dienst gaan. Benieuwd hoe een vliegtuig wordt gerecycled? Kijk mee en ontdek hoe de PH-XRY stukje bij beetje een nieuw leven krijgt.