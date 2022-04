Zomervakantie week korter, kerstvakantie week langer?

Deel dit artikel

De ministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf hebben het plan bedacht om de zomervakantie in te korten met een week en de kerstvakantie te verlengen met een week. Het idee is ontstaan doordat het coronavirus de afgelopen jaren steeds in de winter piekt, waarop de vraag onstond of de schoolvakanties voor de middellange termijn moeten worden bijgesteld, zodat leerlingen zo min mogelijk les missen.

ANVR-directeur Frank Oostdam heeft via Twitter al laten weten zich absoluut niet te kunnen vinden in de plannen van Wiersma en Dijksgraaf. “Onzalig plan en gerommel in de marge. Pak dan door! Schaf collectieve schoolvakanties af en geef optimale flexibiliteit aan gezinnen met schoolgaande kinderen!”

“Feit is dat de afgelopen twee jaar noodgedwongen de kerstvakantie kort van tevoren met een week is verlengd, met alle gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen – en maatschappelijke onrust – van dien. Dat betekent dat bezien wordt of en hoe de zomervakanties vanaf schooljaar 2022/2023 bijvoorbeeld met één week kunnen worden ingekort en de kerstvakanties met één week kunnen worden verlengd. Op die manier zouden we nu al anticiperen op een eerdere of langere kerstvakantie, zodat scholen daar rekening mee kunnen houden. Een alternatieve herinrichting van de vakanties wordt daarbij ook meegenomen voor de (middel)lange termijn. Dit heeft voor- en nadelen en invloed op de planning van heel veel mensen. Niet alleen voor scholen, maar ook voor bedrijven, de toerismesector en gezinnen. Daarom gaan we hierover de komende maanden in gesprek met de partijen die de vakantiedata altijd samen bepalen”, aldus de ministers.

De schoolvakanties zijn tot 2025/2026 vastgesteld volgens een herkenbaar patroon en het totstandkomingsproces hiervoor is wettelijk vastgelegd. De data (zowel de centraal vastgestelde data als de adviesdata) zijn tot stand gekomen in overleg met o.a. de PO-Raad, VO-raad, Ouders & Onderwijs, de bonden, de ministeries BZ en EZK, de ANWB en brancheorganisaties voor toerisme. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met deze partijen om de tafel om een eventuele herinrichting van de vakanties nader te verkennen. Uiterlijk in juni moet er duidelijkheid zijn over de vakanties in het schooljaar 2022/2023.

