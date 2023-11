Op 1 juni 2011 is TUI at Home gestart met slechts drie zelfstandig reisadviseurs, nu 12,5 jaar later is de organisatie uitgegroeid tot een groep van bijna 140 professionele ZRA’s. Om dit geweldige jubileum te vieren vertrokken twee bussen op maandag 13 november naar Disneyland Paris.

De afgelopen drie dagen werd niet alleen het jubileum gevierd, maar was er ook tijd om elkaar beter te leren kennen, ervaringen te delen, kennis te maken met de producten van de aanwezige partners en uiteraard om zelf het Disneyland resort te ontdekken. En er was nog meer te vieren, namelijk de start van Anke van Doveren als nieuwe Manager Franchise TUI at Home. “Een droomstart”, volgens Anke.

Magisch

Anke: “Ik heb tijdens deze dagen de kans om heel veel ZRA’s te ontmoeten en te spreken hier in Disneyland Paris. Disney is een hele belangrijke partner voor TUI at Home en omdat we nu 12,5 jaar bestaan, een magische mijlpaal, vinden we het belangrijk om dit op een mooie plek te vieren. Waar kan dat beter dan op deze magische plek?”

Binnenkort lees en zie je meer over deze reis en het 12,5 jarig jubileum van TUI at Home in ons magazine en op onze website.