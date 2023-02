2022 recordjaar voor Baja Bikes, 2023 veelbelovend

Deel dit artikel

Baja Bikes is al meer dan vijftien jaar dé naam voor fietstours, fietshuur en fietsvakanties in Nederland en daarbuiten. Vorig jaar liet het bedrijf een groei zien van meer dan 30% ten opzichte van 2019. Ook voor dit jaar zijn de eerste zes weken zeer positief. Wat zijn de sleutels van het succes?

Rigtmar Brandenburg, CEO van Baja Bikes, denkt dat de groei van Baja Bikes te verklaren is door een aantal verschillende factoren. “In een markt waarin iedereen alles aanbiedt, kiezen wij voor een specifieke markt: fietstoerisme. Dit is het enige dat we doen en daardoor kunnen we er heel goed in zijn. In alle jaren hebben we een positie in de markt opgebouwd die niet makkelijk in te halen is voor anderen. Daarnaast hebben we altijd gekozen voor goede service, kwaliteiten en bereikbaarheid. Dit zie je terug in het aantal terugkerende tevreden klanten”.

De basis ligt in het product

Rigtmar bouwt al meer dan vijftien jaar aan Baja Bikes en is overtuigd van het feit dat de basis ligt in een goed product: “Fietsen tijdens je vakantie is nou eenmaal een geweldige ervaring, en Baja Bikes is hierin de absolute marktleider. We zijn gegroeid van één bestemming, Barcelona, naar 200 bestemmingen, en zagen hoe de focus op een goed product daarin bepalend was”.

Baja Bikes biedt uitsluitend fietstours aan die door het team zelf zijn geselecteerd. Zo blijft het bedrijf ver weg van het marketplace principe, waarbij de ervaringen van klanten de ranking van het aanbod bepalen. “Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de beste ervaringen te selecteren en die aan te bieden aan onze klanten. Marketplaces doen een ranking op basis van klantervaringen, en dat betekent dat je accepteert dat er klanten zijn met een negatieve ervaring. Dat willen wij niet.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Steeds meer reisagenten

Ook steeds meer zelfstandig reisagenten boeken via de Baja Bikes Agentenportal voor hun klanten. Dit is de toekomst voor het retailsegment, zegt Rigtmar: “Zelfstandig opererende reisspecialisten zijn een groeiend marktsegment en hebben via ons toegang tot de beste fietstours en fietshuur over de hele wereld. Dat vinden ze fantastisch en we zien een enorme toename in het aantal reisagenten dat zich hiervoor aanmeldt.”

Internationalisering

Vorig jaar was 30% van de klanten van internationale afkomst. Er is een duidelijke groei te zien in het aandeel internationale klanten van Baja Bikes, en daar ligt ook de groeiambitie. “Nederland blijft onze thuismarkt, maar ook in andere landen wordt fietsen tijdens je stedentrip/vakantie steeds meer geaccepteerd als een mooie manier om je bestemming te ontdekken en beleven. Steden worden steeds fietsvriendelijker, fietsen wordt steeds populairder onder mensen in het buitenland en de noodzaak tot vergroening in steden helpt hierbij ook”.

Zo investeert de regio Parijs meer dan € 300 miljoen in het aanleggen van 650 kilometer aan fietspad en deze trend ziet men op steeds meer plekken.

Data

“Data is the new oil” hoor je vaak als men over big data spreekt. Maar de kunst is om niet te verzuipen in die data, zegt Brandenburg. Kies een relevante set van data en ga daar eerst mee aan het werk. Een bedrijf als Baja Bikes beschikt heel veel data omdat het in meer dan 200 plekken ter wereld opereert. Met al die data worden benchmarks gedefinieerd voor vergelijkbare bestemmingen, trends in boekingsgedrag worden waargenomen en daar kan dan op worden ingespeeld. Rigtmar: “Wij weten wat de potentie is van, bijvoorbeeld, een second-tier bestemming in Italië of in Duitsland. Dat gegeven kun je dan gebruiken bij bestemmingen die het minder goed doen”.

Tekst gaat verder onder de foto.

Duurzaamheid

Baja Bikes koos in 2020 om vol in te zetten op sustainability, en de keuzes in het bedrijf te matchen met de doelstelling om Co2-neutraal te zijn. Rigtmar: “Dit lukt natuurlijk relatief makkelijk als je leeft van fietstoerisme en geen airline bent, dat begrijpen we ook. Maar toch maak je andere keuzes als je je sustainability beleid helemaal door laat werken. We laten niet alleen onze eigen carbon-footprint neutraliseren, maar ook die van de privéreizen van ons team”. In januari won Baja Bikes de Sustainability Award op het Reisgala.

2023

Voor dit jaar verwacht Baja Bikes een sterke groei ten opzichte van 2022. De signalen zijn positief: er zijn meer gidsen beschikbaar dan vorig jaar, er wordt duidelijk meer geboekt. Baja Bikes is er klaar voor.

Auteur Arjen Lutgendorff