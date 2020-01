44% van de vakantiegangers in de problemen: BZ en Douane starten gezamenlijke campagne

Zo’n 44% van de Nederlandse vakantiegangers heeft tijdens een recente reis in het buitenland iets vervelends meegemaakt, variërend van klein ongemak tot ernstige situaties zoals ziekte, ongevallen of arrestaties. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Om Nederlanders bewust te maken hoe belangrijk een goede voorbereiding is, starten het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane vandaag een gezamenlijke campagne gericht op de Nederlandse reiziger: Wijs op Reis. In aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de reissector en de Douane lanceert directeur Consulaire Zaken van BZ Jan Willem Beaujean namens minister Blok vandaag de ‘Wijs op Reis’ – campagne tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag met de reisbranche.

Tijdens de bijeenkomst presenteert het ministerie van Buitenlandse Zaken ook de jaarcijfers over hulp aan Nederlanders in het buitenland. Daaruit blijkt onder meer dat Buitenlandse Zaken in 2019 ruim 3100 Nederlanders in noodsituaties heeft bijgestaan. De redenen waren onder andere vermissingen, arrestaties, overlijden en ziekenhuisopnames.

Uit de cijfers blijkt ook dat Nederlanders de reisadviezen steeds beter weten te vinden. In totaal werden de adviezen het afgelopen jaar 3,25 miljoen keer geraadpleegd. Dat is bijna een miljoen keer meer dan in 2018, toen zochten Nederlanders 2,3 miljoen keer informatie op in het reisadvies.

“Ik gun iedereen een fijne vakantie. Maar daar heb je als reiziger ook een hand in. Wees dus wijs en bereid je reis goed voor, zodat je onbezorgd kunt genieten. Zorg bijvoorbeeld voor een goede verzekering en informeer jezelf welke souvenirs je beter niet mee kunt nemen naar huis. Zoek vooraf uit hoe veilig het is op je bestemming zodat je weet welke plekken je moet vermijden en waar je veilig naartoe kunt. Mocht het toch misgaan, ons 24/7 BZ Contactcenter is dag en nacht bereikbaar voor Nederlanders met een hulpvraag. Het is een goede zaak dat de Rijksoverheid nu de krachten bundelt: geen aparte campagnes, maar één gezamenlijke inspanning om Nederlanders wijs op reis te sturen”, aldus Minister Blok.

Directeur Douane Nanette van Schelven: “Vanuit de Douane onderschrijven wij uiteraard deze boodschap. Een fijne reis is pas compleet als je bij terugkomst ook probleemloos langs de douane kunt lopen. Door de handen in een te slaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken helpen wij als overheid toekomstige reizigers zoveel mogelijk ‘wijs op reis’ te gaan. Dat doen we met één loket, wat het goed voorbereiden makkelijker maakt.”

Op de website wijsopreis.nl kunnen reizigers alle relevante informatie vinden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane: van de reisadviezen tot informatie over wat wel of niet mee mag in de bagage terug naar huis.

