Aaliyah Windster nieuwe Sales Executive Europe Aruba Tourism Authority

Met ingang van 1 januari 2023 is Aaliyah Windster bij de Aruba Tourism Authority in dienst getreden als Sales Executive Europe. Hiermee is Aaliyah vanaf heden het gezicht van het One happy island voor met name reisagenten en andere partners in de reiswereld.

Als Sales Executive Europe legt Aaliyah zich toe op het ontwikkelen en uitrollen van B2B sales & marketingactiviteiten en evenementen (zowel off- als online), het nauwgezet onderhouden van contacten met reisagenten (o.m. d.m.v. sales-calls), het creëren en verspreiden van relevante content en het vergroten van de naamsbekendheid en de database binnen de B2B-doelgroep. Aaliyah zal zich in haar dagelijkse werkzaamheden voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt storten.

Over Aaliyah Windster

Aaliyah Windster is afkomstig uit Aruba en studeerde van 2015 – 2018 International Hotel Management aan de Hotel Management School – NHL Stenden in Leeuwarden. Tijdens haar studie werkte Windster o.m. voor Marriott Hotels & Resorts. Zo liep Aaliyah o.m. stage bij een vijfsterrenresort in Costa Rica. Na het afronden van haar studie koos Aaliyah voor een carrière in de detailhandel, waar zij eerst de functie van assistent-manager bekleedde en vervolgens doorstroomde naar de functie van manager en de leiding had over drie The Body Shop-filialen in Amsterdam en Leiden. Aaliyah ambieerde na verloop van tijd een terugkeer naar het toerisme en weet in haar huidige functie haar jarenlange ervaring in het hotelwezen en haar leidinggevende capaciteiten uit de detailhandel te combineren en toe te passen.

“Het is voor mij een eer en een genoegen om mij voor mijn eigen eiland in te zetten. Mijn voornaamste doelstellingen in mijn rol als Sales Executive Europe zijn om de behoeften, wensen en verwachtingen van reisagenten goed te (her)kennen en in kaart te brengen. Dit dient wat mij betreft als basis om vervolgens diezelfde behoeften, wensen en verwachtingen te overtreffen. Zo zorg ik ervoor dat de klant op een persoonlijke en impactvolle wijze betrokken is bij het product Aruba. Ik merk zelf dat consumenten steeds kritischer zijn en het hebben van een goed product is niet voldoende. Het gaat om de totale klantbeleving, al vanaf het moment dat men inspiratie opdoet. Aruba is binnen het Caribisch gebied echt een toerismepionier. Wij bieden klanten een beleving van topkwaliteit en dat deel ik graag met iedereen.”

Op de vraag wat Aaliyah zelf graag over Aruba vertelt en wat de bestemming echt onderscheid van andere bestemmingen zegt zij het volgende: “De diversiteit van mijn eiland. Dit zie je niet alleen terug in de bevolking zelf – een mix van Indianen, Afrikanen en Europeanen, maar ook in de natuur, architectuur en de veelzijdige keuken. Het eiland is slechts 30 kilometer lang, maar wij delen Aruba met ruim 90 nationaliteiten, waaronder Nederlanders, Colombianen, Venezolanen, Filipijnen en meer. Samen proberen wij de schoonheid van het eiland te benadrukken en ervoor te zorgen dat iedereen die voor Aruba als vakantiebestemming kiest, een onvergetelijke ervaring heeft.”

Author Arjen Lutgendorff