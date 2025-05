Het aantal luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland is in het eerste kwartaal van 2025 met ruim 2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal reisden 16,6 miljoen mensen via de luchthavens, blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Foto ©Amsterdam Airport Schiphol

Schiphol was met 14,8 miljoen reizigers opnieuw veruit de grootste luchthaven. Dat is bijna 3 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024. Ook Rotterdam The Hague Airport zag het aantal passagiers licht stijgen (+2,5 procent). Alleen deze twee luchthavens vervoerden meer reizigers dan een jaar eerder.

Op Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde was sprake van een daling. De afname was het sterkst in Maastricht, waar het aantal passagiers met 47 procent terugviel. Volgens het CBS komt dat door een verminderd aantal winterbestemmingen ten opzichte van vorig jaar.

Hoewel het totale aantal passagiers toenam, bleef het aantal vluchten in het handelsverkeer met 121.500 gelijk aan het eerste kwartaal van 2024.

Zowel Eindhoven als Rotterdam liggen inmiddels weer boven het niveau van vóór de coronapandemie. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 groeide het aantal passagiers in Rotterdam met ruim 30 procent, terwijl Eindhoven een stijging van bijna 6 procent noteerde. Daarmee zijn het de enige nationale luchthavens in Nederland die volledig hersteld zijn.

De hoeveelheid luchtvracht daalde in het eerste kwartaal met ruim 8 procent tot 352 duizend ton. Veruit het grootste deel (98 procent) werd via Schiphol vervoerd. Alleen op Maastricht Aachen Airport nam het vrachtvolume toe, met bijna 8 procent naar 7.300 ton.

De meeste goederen gingen van en naar China, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Samen waren deze drie landen goed voor 155 duizend ton – 44 procent van de totale luchtvracht van en naar Nederland. Duitsland was met 6.100 ton de belangrijkste vrachtpartner binnen de Europese Unie.