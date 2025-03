Een zware aardbeving met een kracht van naar schatting 7,7 tot 7,9 op de schaal van Richter heeft vrijdag grote delen van Zuidoost-Azië opgeschrikt.

Het epicentrum lag in centraal Myanmar, nabij de stad Mandalay, maar ook in de Thaise hoofdstad Bangkok werd de beving hevig gevoeld. Daar stortte een nog in aanbouw zijnde wolkenkrabber van 30 verdiepingen in. Volgens de Thaise autoriteiten is daarbij één dode gevallen en raakten zo’n vijftig mensen gewond.

Rampgebied

De aardbeving zorgde voor sterke en langdurige trillingen in de regio. In Bangkok sloegen bewoners op de vlucht toen gebouwen begonnen te schudden en water uit hotelzwembaden op daken naar beneden gutste. Veel gebouwen werden ontruimd en scholen en kantoren sloten uit voorzorg de deuren. De stad is inmiddels uitgeroepen tot rampgebied. De Thaise regering heeft het openbaar vervoer in Bangkok stilgelegd en een noodcentrum opgericht om de situatie te coördineren. Ook wordt gewerkt aan het herstel van het telecommunicatienetwerk, dat op meerdere plekken is uitgevallen.

Stroomuitval

In Myanmar is de situatie nog zorgwekkender. Wegen raakten beschadigd, gebouwen stortten deels in en er wordt melding gemaakt van vele gewonden. Het Rode Kruis spreekt van ‘aanzienlijke schade’, maar meldt dat hulpverlening bemoeilijkt wordt door stroomuitval in onder meer de regio’s Mandalay en Sagaing. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. De aardbeving was ook voelbaar in delen van China, Vietnam en Laos. In steden als Hanoi en Ho Chi Minhstad werden eveneens gebouwen geëvacueerd.

ANWB Alarmcentrale

Bij de ANWB Alarmcentrale in Nederland zijn inmiddels enkele meldingen binnengekomen van Nederlanders die zich op het moment van de beving in Bangkok bevonden. Volgens een woordvoerder gaat het vooralsnog niet om letsel, maar vooral om praktische vragen van reizigers. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reizigers in de regio opgeroepen om lokale instructies op te volgen en contact op te nemen met hun reisorganisatie bij vragen of problemen. Nederlanders die zich in Myanmar, Thailand of Vietnam bevinden, kunnen daarnaast terecht bij de lokale ambassade of het 24/7 BZ-contactcentrum.