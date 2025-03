De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft veel klachten ontvangen over de tarieven en voorwaarden van Schiphol die op 1 april in werking treden en heeft meer tijd nodig om hierover een oordeel te vellen.

Dit betekent dat de ACM pas na de ingangsdatum van 1 april 2025 een besluit kan nemen. In de tussentijd zullen de door Schiphol vastgestelde tarieven voorlopig ingaan. De ACM geeft uiteindelijk in het besluit over de klachten een oordeel of deze tarieven mogen blijven gelden of door Schiphol met terugwerkende kracht moeten worden aangepast.

De ACM verwacht uiterlijk halverwege april een besluit te nemen over de klachten. Dit besluit wordt medio mei openbaar gemaakt. Mocht de ACM besluiten dat de tarieven in strijd zijn met de wet, dan moet Schiphol binnen vier weken nieuwe tarieven vaststellen. Deze nieuwe tarieven gelden dan met terugwerkende kracht vanaf 1 april. Als de ACM oordeelt dat de tarieven voldoen aan de wettelijke eisen, blijven de tarieven die per 1 april ingaan gelden.