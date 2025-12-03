Van 5 t/m 7 februari 2026 vinden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de eerste editie van het Vakantie Festival plaats, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland dat bestemmingen, reisorganisaties en merken samenbrengt in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Als onderdeel van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) presenteert Actief in Tsjechië zich aan het publiek met avontuurlijke, duurzame en persoonlijke reiservaringen midden in het hart van Europa.

Natuurlijke avonturen met een persoonlijke touch

Actief in Tsjechië organiseert actieve vakanties in de natuur, variërend van wandel- en fietsvakanties tot familievriendelijke avonturen in de bergen en langs meren. Dankzij hun lokale kennis en persoonlijke benadering ontdekken reizigers het échte Tsjechië, ver weg van de standaardroutes. De organisatie richt zich op reizigers die vrijheid, kleinschaligheid en natuurbeleving weten te waarderen.

“Wij willen bezoekers laten zien dat Tsjechië veel meer is dan Praag alleen,” zegt Luit van Hunenstijn van Actief in Tsjechië. “Ons land biedt ruimte, rust en natuur in overvloed. Op het Vakantie Festival laten we graag zien hoe dichtbij avontuur eigenlijk kan zijn, zonder het massatoerisme.”

Een frisse wind in de festivalbeleving

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Actief in Tsjechië precies de balans tussen ontspanning en ontdekking waar veel reizigers naar op zoek zijn. “Ze staan voor puurheid en persoonlijke beleving. Bezoekers voelen bij hun stand direct de rust en het buitengevoel dat Tsjechië zo aantrekkelijk maakt.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de betekenis van hun deelname binnen de VvKR-vertegenwoordiging. “Met Actief in Tsjechië voegen we een organisatie toe die perfect illustreert waar de VvKR voor staat: betrokken ondernemers, authentieke ervaringen en reizen met oog voor mens en omgeving. Hun aanwezigheid versterkt de diversiteit en diepgang van ons festival.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.



Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.