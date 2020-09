“Afkloppen, bidden en hopen dat alles goed gaat voor de wintersport”

“Het boekt wel redelijk door, maar alleen de boekingen met eigen vervoer. We hebben auto, pendel en vliegreizen. Voor vliegreizen staat men niet echt open, de boekingen zijn op dit moment in ieder geval nog niet op niveau. Het valt heel erg tegen. Wat betreft vliegreizen gaat het op dit moment over Oostenrijk (Salzburg, Innsbrück). Wat betreft de vliegreizen verwacht ik nog wel het een en ander last minute”, aldus aldus Paul van Laarhoven (Business Unit Manager Europa, Long Haul & Coachtours de Jong Intra Vakanties).

“Ik verwacht dat 2021 over het algemeen gesproken een last minute jaar gaat worden. De wintersportreizen per pendelbus lopen redelijk, maar ook dat zijn nog niet de aantallen waarop we hadden gehoopt. Dat heeft één op één te maken met de mondkapjesplicht. Dat vinden de mensen niet zo fijn en dat begrijp ik. De Alpen Express die is gecanceld, dus dan houd je de auto over en die boekingen lopen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dat valt niet tegen.”

