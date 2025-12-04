Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het levendige decor van het allereerste Vakantie Festival: een nieuw travel lifestyle-event waar bestemmingen, reisorganisaties en travelmerken samenkomen in een inspirerende mix van advies, beleving en entertainment.



Als lid van de VvKR presenteert African Travels zich hier als dé Afrika-specialist voor reizigers van alle leeftijden, met een aanbod dat varieert van individuele maatwerkreizen tot zorgvuldig samengestelde groepsreizen.

Authentieke reizen voor iedere doelgroep

African Travels ontwerpt kleinschalige en duurzame reizen door onder andere Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Tanzania, Kenia en Oeganda. De reizen variëren in stijl — van avontuurlijke kampeersafari’s en jongerengroepsreizen tot comfortabele lodge-safari’s, familiereizen en luxe maatwerk.

Elke reis wordt afgestemd op een specifieke doelgroep, maar altijd met dezelfde kernwaarden: persoonlijk, avontuurlijk, verantwoord en met aandacht voor échte ontmoetingen.

“Afrika raakt je en verandert je als reiziger”

“Een reis naar Afrika opent een nieuwe wereld”, zegt Marijnke Vincent van African Travels.

“Of je nu jong bent of ervaren, op zoek naar avontuur of juist naar ontspanning: Afrika laat niemand onberoerd. Tijdens het Vakantie Festival laten we zien hoe onze reizen reizigers helpen verbinden met de natuur, met lokale communities én met zichzelf.”

Betekenisvolle toevoeging aan het Vakantie Festival

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt African Travels een warme, menselijke en avontuurlijke dimensie naar het evenement. “Zij creëren reizen die echt impact hebben. Dankzij hun specialistische kennis en betrokken aanpak krijgen bezoekers een realistisch en inspirerend beeld van wat reizen in Afrika zo bijzonder maakt.”

Strategisch directeur T.J. van Apeldoorn vult aan: “African Travels past perfect binnen onze ambitie om een divers en kwalitatief aanbod te presenteren. Hun expertise in zowel individuele maatwerkreizen als doelgroepgerichte groepsreizen maakt hen een waardevolle deelnemer voor reizigers van alle leeftijden.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.