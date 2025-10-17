De explosieve groei van de luchtvaart in India zet Air India aan tot een nieuwe megabestelling. De maatschappij, eigendom van het Tata-concern, voert gesprekken met zowel Airbus als Boeing over de aankoop van nog eens 300 nieuwe toestellen, waarvan ongeveer honderd widebody’s zouden zijn.

Air India heeft al 470 vliegtuigen besteld (in februari 2023, red.), verdeeld over beide fabrikanten, met een lichte voorkeur voor Airbus. Toch blijkt dat enorme orderpakket niet voldoende om de verwachte vraag in de komende jaren bij te benen. Buitenlandse media melden dat Tata nu onderhandelt over een aanvullende bestelling. Officiële bevestiging ontbreekt, maar geen van de betrokken partijen heeft de berichten ontkend. Airbus liet weten: “We doen geen uitspraken over gesprekken met klanten.”

Snelle groei

De Indiase luchtvaartmarkt groeit ongekend snel. Alleen al in 2025 zullen er naar verwachting honderd nieuwe luchthavens in gebruik worden genomen. Dat betekent dat ook de levering van de nieuwe vliegtuigen pas over drie tot vier jaar zal plaatsvinden. Met deze uitbreiding zou Air India de concurrentie met IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land, verder opvoeren. IndiGo heeft momenteel een bestelling openstaan van 500 Airbus-toestellen. De onderhandelingen bevestigen nog eens hoe hard de Indiase luchtvaartsector groeit – een markt die binnen enkele jaren tot de grootste ter wereld wordt gerekend.

Crash

Afgelopeon zomer, 12 juni, crashte vlucht AI171 van Air India. De Boeing 787 Dreamliner verongelukte kort na het opstijgen vanuit Ahmedabad.