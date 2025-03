Transavia’s Airbus A321neo in retro-huisstijl krijgt vorm. Het vliegtuig wordt momenteel gebouwd in de Airbus-fabriek op Hamburg Finkenwerder Airport. De staart, waarop de iconische retro-huisstijl al zichtbaar is, is inmiddels gemonteerd en laat een mooie verbinding tussen de geschiedenis en de toekomst zien.

In de zomer van 2025 ontvangt Transavia een gloednieuwe Airbus A321neo in retro-huisstijl. Dit bijzondere vliegtuig maakt deel uit van de viering van het 60-jarig bestaan en vormt een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van Transavia.

De livery is geïnspireerd op de huisstijl die in 1966 werd ontworpen door de Nederlandse ontwerper Thijs Postma. Hij was de bedenker van de iconische groene kleur en de grote, zwarte ‘T’ op de romp en de staart. Later wordt de volledige beschildering op het hele toestel aangebracht.

Dit vliegtuig eert niet alleen het verleden, maar symboliseert ook de toekomst. De Airbus A321neo speelt een sleutelrol in de vlootvernieuwing van Transavia. Dit vliegtuig is schoner, stiller en zuiniger dan de generatie Boeing 737 die wordt uitgefaseerd.

Transavia ontving op vrijdag 28 februari alweer de achtste Airbus A321neo. Dit jaar verwacht Transavia nog eens zes A321neo’s, inclusief het vliegtuig in retro-huisstijl.