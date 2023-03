Airport Weeze start zomerseizoen met 38 bestemmingen

Deel dit artikel

Airport Weeze komt komende zomer met een aanzienlijk groter aanbod dan vorig jaar. In totaal worden er 38 bestemmingen aangedaan (29 in 2022) door vijf luchtvaartmaatschappijen. De luchthaven verwacht 130 vertrekken per week (85 in 2022) in het hoogseizoen. “De teams op onze luchthaven zijn goed voorbereid op het zomerseizoen en we kijken allemaal uit naar het nieuwe seizoen. We wensen onze gasten nu al een stressvrij en ontspannen vertrek”, zegt algemeen directeur Sebastian Papst.

Een belangrijk signaal is dat de Ierse low-cost luchtvaartmaatschappij Ryanair vanaf volgende week twee extra vliegtuigen op Airport Weeze stationeert. Daarmee is voldoende capaciteit gecreëerd om nog vaker naar de populairste bestemmingen te vliegen. Bovendien werden talrijke nieuwe bestemmingen in het programma opgenomen. Milaan-Bergamo (Italië), Kopenhagen (Denemarken), Pula (Kroatië) of de Spaanse bestemmingen Asturië aan de Costa Verde, Castellon bij Valencia, Fuerteventura alsook Reus bij Barcelona zullen worden aangevlogen.

Ook de bekende luchtvaartmaatschappij Sunexpress speelt in op de groeiende vraag naar goedkope pakketreizen naar de Turkse Riviera. Zo kunnen reizigers in april en mei kiezen uit aanbiedingen voor vluchten en pakketreizen. Tailwind Airlines, eveneens gevestigd in Turkije, vliegt klanten van bekende Duitse en Nederlandse touroperators naar Antalya.

De nieuwe lijndienstmaatschappij op de luchthaven van Weeze, Air Arabia Maroc, vertrekt in de zomermaanden twee keer per week naar Fez in het noordoosten van Marokko. Sunweb biedt daarnaast met de chartermaatschappij SkyExpress ook vluchten aan naar de Griekse eilanden Rhodos, Kos, Zakynthos en Kreta (Heraklion). De voordelige pakketreizen naar het zuiden zijn uitsluitend te boeken via de internetplatforms sunweb.nl, Elizawashere.nl en gogo.nl.

Gezien het grotere aanbod verwacht Airport Weeze een grotere vraag, vooral vanuit Nederland. Afgelopen zomer bleek al dat goed bereikbare regionale luchthavens steeds populairder worden bij veel vakantiegangers. Bovendien zijn vliegtickets vanaf een Duitse luchthaven sinds begin dit jaar vaak goedkoper dan in Nederland.

De luchthaven verwelkomde vorig jaar iets meer dan een miljoen passagiers. “Dat aantal wordt in ons 20-jarig jubileumjaar zeker aanzienlijk overtroffen.”

Auteur Sharon Evers