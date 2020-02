AIS Airlines stopt met route Groningen Airport Eelde – Kopenhagen/Münster

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij AIS Airlines is genoodzaakt de route tussen Groningen en Kopenhagen/Münster te stoppen. De vaste kosten van de operatie zijn te hoog om de route voort te zetten.

Arend van der Meer, CEO AIS Airlines: “We hebben absoluut de juiste passagiersaantallen op de vluchten weten te behalen. We gaan kijken of wij de vaste kosten omlaag kunnen brengen. We willen de optie openhouden om de route in de toekomst weer op te pakken.” De laatste vlucht wordt uitgevoerd op donderdag 20 februari 2020.

De luchtvaartmaatschappij voerde sinds 4 maart 2019 de vluchten uit tussen Groningen en Kopenhagen. Vanaf 2 september 2019 voegde AIS Airlines daar Münster aan toe. Het toestel van AIS Airlines vloog vanaf Münster via Groningen naar Kopenhagen.

