Linda Bosscher verruilde samen met haar man en kinderen bijna vijf jaar geleden Nederland voor Curaçao. Via haar platform Linda op Curaçao deelt ze een eerlijk beeld van het dagelijks leven op het eiland, voorbij het bekende vakantieplaatje. Geen geromantiseerd verhaal, maar een inkijkje in hoe het is om er echt te wonen.

Waarom is er gekozen voor Curaçao?

‘Die vraag krijg ik vaak: waarom Curaçao en niet een ander eiland? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. We komen hier al sinds 2009 en tijdens de Covid-periode zat in Nederland alles dicht. Ik zag steeds meer mensen vertrekken en dacht: waarom gaan wij eigenlijk niet? We hebben geen andere landen overwogen of lijstjes gemaakt. Het besluit was puur gebaseerd op onze band met Curaçao. We hadden de mogelijkheid om ons leven anders in te richten en dachten: als we het nu niet doen, dan doen we het nooit.’

In eerste instantie was het plan tijdelijk. ‘We zouden een half jaar blijven, zodat de kinderen naar een Nederlandse school konden en alles relatief eenvoudig te regelen was. Inmiddels wonen we al bijna vijf jaar op Curaçao. Ik ben ook op andere Caribische eilanden geweest, zoals Aruba, Bonaire en St. Maarten. Elk eiland heeft zijn eigen vibe, maar Curaçao is voor mij toch echt het eiland waar alles samenkomt.’

Wanneer besefte je: dit is geen vakantie meer?

‘Dat moment kwam vrij snel. We reden vanaf het vliegveld naar ons huis en onderweg zag ik hoeveel vuil er langs de weg lag. Ondanks dat we hier al vaak waren geweest, viel het toen pas echt op. Wij kwamen hier altijd als vakantiegasten, verbleven in hetzelfde huis en zaten vooral in Jan Thiel. Dat is een bepaalde bubbel. Mijn dochter verwoordde het gevoel treffend. Ze zei: ‘Dit is niet wat ik voor ogen had bij Curaçao’. Op dat moment wist ik: dit is het echte leven. Je belandt hier als inwoner razendsnel in de realiteit, omdat je meteen dingen moet regelen die je op vakantie nooit hoeft te doen.’

Waar moest je het meest aan wennen?

‘Aan hoe anders het leven hier is dan in Nederland. In Nederland word je geleefd door afspraken, verplichtingen en verwachtingen. Hier kwamen we aan en hadden we ineens tijd. Geen sportclubs, geen verjaardagen, geen vaste agenda’s. Niemand verwachtte iets van ons. Dat is wennen, want wat doe je met een dag als er niets hoeft? Je leert omgaan met het relaxte tempo: alles gaat hier een stuk langzamer. Als je iets geregeld wil hebben, kan dat traag en moeizaam voelen. Je moet geduld hebben, verwachtingen loslaten en accepteren dat dingen anders lopen dan je gewend bent.’

Tegelijkertijd bracht dat ook iets moois. ‘Er is veel meer spontaniteit. Je hoeft geen weken vooruit te plannen; een koffieafspraak kan vaak op de dag zelf. Afspreken op het strand gaat net zo makkelijk. Mensen nemen een barbecue mee, schuiven aan en zo ontstaat er vanzelf een groot familiegevoel.’

Je bent op social media heel open over het leven op Curaçao. Wat blijkt in de praktijk anders dan mensen vaak denken?

‘Ik wil het eerlijke verhaal vertellen. Dat deed ik vroeger al met mijn blog voor moeders en dat doe ik nu nog steeds. Ik krijg dagelijks berichten van mensen die ook naar Curaçao willen emigreren. Soms hoor ik dingen waarvan ik denk: dit beeld klopt niet met de realiteit. Veel mensen denken dat je hier de hele dag op het strand ligt. Dat is gewoon niet zo. Zelfs Nederlanders die hier op vakantie komen, zien Curaçao soms als Nederland in het klein. Maar dat is het absoluut niet. Natuurlijk zijn er supermarkten met Nederlandse producten en wordt er veel Nederlands gesproken, maar het dagelijkse leven is totaal anders.’

Via haar platform laat ze zien wat je écht kunt verwachten. ‘Waar moet je rekening mee houden? Hoe voelt het om hier te wonen? Curaçao is prachtig, maar het leven hier is anders. Als je dat begrijpt en je eraan kunt overgeven, kun je hier een heel fijn leven opbouwen, met meer rust, zon, een mix van culturen en altijd iets om te beleven.’

Mijn tip? Werk samen met mensen van het eiland zelf. Zij kennen Curaçao door en door

Welke plekken laten volgens jou het echte eiland zien?

‘Huur een auto en blijf niet hangen bij alleen de bekende plekken. Ga zelf op pad, rijd richting Westpunt en neem de tijd om rond te kijken. Eet lokaal, bijvoorbeeld bij Jaanchies, en bezoek kleinere stranden en baaien waar locals samenkomen en families op zondag barbecueën. Ook de ontmoetingen tussendoor zijn belangrijk: maak een praatje bij de pomp, in de supermarkt of bij een strandtent. Curaçao leer je kennen via mensen, niet via Google. Het echte eiland zit niet in de highlights, maar in het dagelijkse leven.’

Boca Sami noemt ze haar favoriete dorp. ‘Maar plan je dagen niet te strak. Curaçao werkt niet volgens Nederlandse logica. Laat ruimte voor spontaniteit, dat is geen luxe maar een noodzaak. Wie Curaçao alleen ziet als zon-, zee- en strandbestemming, mist het grootste deel van het eiland.’

Hoe kijk je als bewoner naar de groeiende toeristische belangstelling?

‘Die merk je op meerdere manieren. Het is drukker geworden op bekende plekken, stranden als Mambo en Jan Thiel zijn voller en in Willemstad liggen vaker cruiseschepen. Toerisme is belangrijk voor Curaçao en zorgt voor werk en levendigheid, dus ik gun het eiland die aandacht. Maar ik zie ook uitdagingen, zoals hogere prijzen, drukte en het risico dat alles te veel op toeristen wordt ingericht. Ik hoop dat de groei verschuift naar bewuster en kleinschaliger toerisme. Mensen die geïnteresseerd zijn in de cultuur, de bewoners en het dagelijkse leven. Dat houdt het eiland in balans.’

Welke tips heb je voor reisprofessionals?

‘Vertel het eerlijke verhaal. Verkoop Curaçao niet alleen als zon-, zee- en strandbestemming, maar laat zien dat het eiland karakter, cultuur en contrasten heeft. Neem Bandabou mee in het verhaal, de lokale eettentjes, de wijkjes en de geschiedenis.’Ze benadrukt het belang van verwachtingsmanagement. ‘Curaçao is geen all-inclusive eiland waar alles vanzelf gaat. Het tempo ligt lager en dingen lopen anders. Reizigers die daarop voorbereid zijn, beleven het eiland veel intenser.’ Haar belangrijkste advies: werk samen met locals. ‘Lokale ondernemers, gidsen en initiatieven kennen Curaçao van binnenuit en vertellen verhalen die je als buitenstaander simpelweg niet weet. Bovendien blijft het geld zo meer op het eiland. Bezoekers voelen dat verschil meteen: het wordt persoonlijker, echter en betekenisvoller. Dat is niet alleen beter voor de reiziger, maar ook voor Curaçao.’

Linda’s favoriete dag

‘Mijn favoriete dag begint vroeg. Op zaterdag zet ik bewust de wekker om half zes. Dat moment is helemaal voor mij: koffie drinken, de zonsopkomst bekijken, rust en vogels. Die stilte had ik in Nederland eigenlijk nooit.’ Ook de avonden koestert ze. ‘Als de warmte wegtrekt, zitten we met een wijntje op het terras, gaat de Big Green Egg aan en kijken we uit over zee. Geen haast, geen planning, gewoon samen zijn. Dat voelt als rijkdom.’



Dit artikel is verschenen in Travelpro – Caribbean – 2026.