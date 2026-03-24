RIU Hotels & Resorts presenteert het RIU Plaza The Gresham Dublin, een iconisch hotel dat in 2023 volledig is gerenoveerd. Gelegen aan de prestigieuze O’Connell Street, midden in het centrum van Dublin, combineert dit stadshotel klassieke charme met moderne faciliteiten en biedt het een unieke ervaring voor zowel vrijetijds- als zakenreizigers.

Het hotel beschikt over 404 kamers die ontworpen zijn voor maximaal comfort, met onder andere airconditioning, gratis WiFi, televisie, minibar, waterkoker en verzorgingsproducten. Dankzij de strategische ligging, dicht bij het Dublin Convention Centre en het financiële district IFSC, is het de ideale keuze voor zakelijke gasten.

Voor vergaderingen, conferenties of evenementen biedt het RIU Plaza The Gresham Dublin negen veelzijdige en volledig uitgeruste zalen met moderne technologie en een professioneel team dat zorgt voor een succesvol verloop van elk evenement.

Daarnaast beschikt het hotel over een restaurant met een zorgvuldig samengestelde gastronomische selectie, een elegante bar waar je kunt genieten van een traditionele Irish Tea of een cocktail, en een moderne fitnessruimte voor wie actief wil blijven tijdens het verblijf. Ontdek Dublins historie en gastvrijheid in stijl: RIU Plaza The Gresham Dublin heet je van harte welkom.