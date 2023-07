De Amsterdamse gemeenteraad wil afscheid nemen van de cruiseschip terminal, net ten oosten van het centraal station. Het voorstel van D66 Amsterdam hiertoe is, met ruime meerderheid, aangenomen, dat heeft de partij bekendgemaakt.

“De vervuilende cruise past niet bij de duurzame ambities van onze stad. Ook het realiseren van een tweede brug over het IJ naar stadsdeel Noord, is niet mogelijk als de cruiseschepen blijven. Daarbij passen cruiseschepen in het stadshart niet in de opdracht van Amsterdam om het aantal toeristen te reduceren. Oftewel, Amsterdam vaart beter zonder de cruise”, aldus D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk.

Vervuiling

Volgens D66 speelt zowel de luchtvervuiling als de balans in de stad een rol. “Een cruiseschip dat één dag in de Amsterdamse haven lag, stootte net zoveel stikstof uit als 31.000 vrachtwagens die een volle ronde over de ring rijden, blijkt uit onderzoek van CE Delft. Daarnaast groeit Amsterdam naar één miljoen inwoners, naar verwachting in 2030. Voornamelijk in het stadsdeel Noord worden veel huizen gebouwd, bijna een verdubbeling van het aantal inwoners ten opzichte van 2010. Daarom is het van belang om het stadsdeel te verbinden met de rest van Amsterdam met een vaste oeververbinding – de zogenoemde ‘Sprong over ‘t IJ’. Aan de westkant is dit niet mogelijk, zolang de cruiseterminal op de huidige locatie blijft.”

Toeristen reduceren

D66 vindt ook dat de stad gebukt gaat onder de toestroom van miljoenen toeristen. “De opdracht voor Amsterdam is nu om het aantal toeristen te reduceren. Hiervoor moeten alle partijen in de stad een bijdrage leveren, waaronder de cruises.” Sinds 2015 wordt al gesproken over een eventuele verplaatsing van de cruiseterminal. Als alternatieven worden het Westelijk Havengebied, Zaanstad en IJmuiden genoemd, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt.