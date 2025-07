Sunny Cars heeft de nieuwe Smile Society Top 100 bekendgemaakt. De lijst waar de best boekende reisagenten tot 15% extra korting op een volgende huurauto kan verdienen. De nieuwe nummer 1 is geen onbekende in de lijst. Annemarie van Erp (The Travel Club), van harte gefeliciteerd!

Annemarie ontvangt van de autohuurspecialist een autohuurcheque t.w.v. € 500,-. “Een bekroning op je werk,” vertelt Annemarie. “Ik was blij en verrast toen Fieneke mij opbelde en zei dat ik de nieuwe winnares ben. Het afgelopen jaar stond ik niet eerder op nummer 1 dus zag ik het helemaal niet aankomen. Die reischeque blijft een mooie waardering, al zou ik het ook wel leuk vinden om een keer rond te toeren in jullie cabrio.”

Annemarie kiest altijd voor Sunny Cars, omdat zij haar klanten de beste reiservaring wil geven. “Je weet dat er geen problemen zijn als je via Sunny Cars boekt. Dit geeft mijn klant een zorgeloos gevoel en mij ook.”

Fieneke van Heusden-Bosters (Accountmanager Retail & ZRA’s) over Annemarie haar prestatie. “Ik gun Annemarie de positie enorm. Zij is een echte ambassadeur voor Sunny Cars en biedt autohuur aan elke klant aan. Ook klanten die geen ervaring hebben met autohuur kan zij een auto verkopen. Allemaal door het all-in product dat wij aanbieden. Dat is een mooi compliment om als organisatie te krijgen.”

Het laatste kwartaal van het boekjaar gaat van start. De zomer is een moment dat veel mensen op vakantie zijn, dus Fieneke geeft nog een extra tip. “Als jouw klanten nog twijfelen over die huurauto, dan is dit het moment. Bel ze nog even na of stuur een offerte naar hen toe. Dat kan nu heel makkelijk met onze online offerte en kan mooie, extra boekingen opleveren. Misschien sta ik dan de volgende keer met de autohuurcheque bij jou aan de deur.”