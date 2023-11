De congresgangers krijgen op vrijdag de mogelijkheid om Oviedo, Avilés of Gijón, de meest prominente steden van de regio Asturië, beter te leren kennen.



Op deze pagina lees je alvast meer over de highlights die te zien zijn in de steden tijdens de ‘lunch-around’-middag en het stadsbezoek (powered by Net Travel Group). Oviedo, Avilés en Gijón zijn steden die een unieke combinatie bieden van geschiedenis, cultuur en natuur. Ze vertegenwoordigen het beste van wat Asturië te bieden heeft en laten je het authentieke Spanje ervaren.

Oviedo

Oviedo, de stad waar de congresgangers verblijven, is de hoofdstad van Asturië. Deze stad straalt geschiedenis en cultuur uit. De kathedraal van Oviedo, een gotisch meesterwerk, staat majestueus in het stadscentrum en is een must-see. Je kunt hier het beroemde Cámara Santa bezoeken, een pre-Romaanse kapel en UNESCO-werelderfgoed. Tijdens de wandeling over de geplaveide straten, zie je tal van traditionele ciderhuizen. Proef hier de beroemde Asturische cider en laat je verleiden door de lokale delicatessen. Voor kunstliefhebbers is het Museo de Bellas Artes de Asturias een aanrader, met werken van Spaanse meesters zoals Goya en El Greco.

Avilés

Avilés, ooit een industriestad, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden als een centrum van cultuur. Het Centro Niemeyer, ontworpen door de beroemde architect Oscar Niemeyer, is hier het symbool van. Dit moderne culturele complex aan de rivier is een lust voor het oog en biedt een breed scala aan tentoonstellingen, concerten en theatervoorstellingen. Het oude stadscentrum van Avilés is niet te missen. Wandel door de smalle straten en bewonder de historische bouwwerken, zoals de kerk van Santo Tomás de Canterbury. De Plaza de España, met zijn pittoreske arcade en gezellige terrasjes, is de perfecte plek om even uit te rusten.

Gijón

Gijón, gelegen aan de Cantabrische Zee, biedt een perfecte mix van strand en cultuur. De stad heeft een levendige zeeboulevard, de Cimavilla, waar je kunt genieten van het uitzicht op de oceaan en de traditionele vissershuisjes. Wie deze stad in de zomer bezoekt, kan er heerlijk zonnebaden of zwemmen. Het strand van San Lorenzo is een heerlijke plek. Het rijke Romeinse verleden van Gijón is te zien in de Termas Romanas, een goed bewaard gebleven Romeins badhuis. Tot rust komen? De Jardín Botánico Atlántico, een uitgestrekte botanische tuin, is een oase van rust en natuur.

Lunchen

Lunchen is in Spanje normaliter niet zomaar een snelle hap. Het is een sociale aangelegenheid en een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse cultuur. Enkele kenmerken van de lunchcultuur.

La Sobremesa: Dit is de tijd na het afronden van de maaltijd waarbij men aan tafel blijft zitten om te kletsen en te ontspannen.

Uitgebreid: Lunch is vaak de hoofdmaaltijd van de dag, uitgebreider dan het diner, met mogelijk meerdere gangen: voorgerecht (entrante), hoofdgerecht (plato principal) en dessert.

Lokale producten: Asturië staat bekend om zijn rijke culinaire tradities. In de steden kun je genieten van verse zeevruchten, traditionele stoofschotels zoals ‘fabada asturiana’, en lokale kazen zoals ‘Cabrales’. En vergeet zeker niet de Asturische cider te proeven.

Late lunchtijd: De lunch vindt later plaats dan wat veel Noord-Europeanen gewend zijn. Het is niet ongebruikelijk om pas tussen 14.00 en 16.00 uur te lunchen.

Kijk voor meer informatie op de website van het ANVR-Congres. Lees hieronder de volledige editie van Travelpro #10.