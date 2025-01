De ANVR waarschuwt reizigers die van Thomas Cook Europe BV een verzoek hebben gehad om hun boekingen over te zetten naar een Poolse organisatie eSky.pl S.A. Het bedrijf meldt (ten onrechte) dat de klant volledig de rechten en voorwaarden behoudt waaronder de klant de reisdienst heeft geboekt.

ANVR: “Dit Poolse bedrijf is niet aangesloten bij de ANVR. Dit betekent dat de klant met het nieuwe contract niet bij een klacht naar de Geschillencommissie kan stappen en de ANVR Voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij een probleem moet de klant dus naar de Poolse rechter. Het Poolse bedrijf is voorts niet aangesloten bij het Calamiteitenfonds, terwijl daar door klanten wél voor is betaald. Tenslotte kan een klant, bij een faillissement, zich richten op een voor ons onbekend Pools garantiefonds dat b.v. ook niet aangesloten is bij de Europese vereniging van Garantiefondsen Egfatt. Wellicht sluit dit fonds aan op de Europese Richtlijn pakketreizen, maar de ANVR kent en erkent (anders dan enkele andere buitenlandse garantiefondsen) dit fonds niet.”

Lidmaatschap

Thomas Cook Europe BV heeft het deelnemerschap van het Nederlandse garantiefonds SGR opgezegd. Per direct is dus het ANVR-lidmaatschap van Thomas Cook Europe BV ingetrokken wegens het ontbreken van een voldoende faillissementsgarantie voor consumenten.