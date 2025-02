De ANVR organiseert op 11 maart een exclusief webinar voor haar leden over Sustainable Aviation Fuel (SAF). Tijdens deze online sessie, die plaatsvindt van 10.00 tot 11.00 uur, delen experts van KLM, Transavia en SkyNRG hun inzichten over deze duurzame brandstof en de impact ervan op de luchtvaart.

Deelnemers krijgen een heldere uitleg over wat SAF precies is en hoe het bijdraagt aan het verlagen van CO₂-uitstoot. Daarnaast bespreken de luchtvaartmaatschappijen en brandstofleverancier SkyNRG hun huidige SAF-programma’s en welke stappen zij zetten richting een duurzamere toekomst. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan over de rol van samenwerkingen in de transitie naar duurzamer vliegen.

Het webinar is exclusief toegankelijk voor ANVR-leden.

Aanmelden kan via de website van de ANVR.