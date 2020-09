ANVR: reisadvies Duitsland geeft geen recht kosteloos te annuleren

De Duitse overheid vraagt vanaf vandaag reizigers die uit de provincies Noord- en Zuid-Holland komen zich bij aankomst in Duitsland preventief te laten testen én bovendien daarna veertien dagen in thuisquarantaine te gaan in Duitsland. “Daarmee wordt het voor inwoners van die provincies effectief onmogelijk om een (rond-) reis te maken die (deels) door Duitsland gaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat desgevraagd weten dat een transit door Duitsland voor inwoners uit die provincies wel mogelijk blijft”, laat de ANVR weten.

​”Dit is weer een nieuwe situatie waarmee we te dealen hebben. Er is geen negatief reisadvies voor Duitsland en de reisorganisator kan de reis gewoon uitvoeren. Hoe vervelend het ook is voor mensen die uit die provincies komen dat ze de reis nu niet kunnen maken, die valt in de persoonlijke risicosfeer van de reiziger en geeft hen niet het recht om kosteloos te annuleren”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Het is aan de touroperator zelf om vast te stellen of de mogelijkheid bestaat de klant tegemoet te kunnen komen en bijvoorbeeld de kans te geven kosteloos om te boeken naar een latere datum”.

Annuleren

“We raden touroperators toch aan met enige terughoudendheid om te gaan met het geheel annuleren van reizen als bijvoorbeeld veel reizigers uit die provincies komen. Omdat er geen grondslag is voor het annuleren van de reis op basis van de Europese wetgeving, zouden overige reizigers mogelijk kunnen claimen – naast terugbetaling van de reissom – ook recht te hebben op een eventuele schadevergoeding. Alleen de juiste toepassing van art. 4.3. van de ANVR ​Reisvoorwaarden zou in dat geval mogelijk soelaas kunnen bieden”, aldus Radstake.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.