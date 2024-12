Apollo Reizen heeft deze winter zijn aanbod op Gran Canaria en Fuerteventura uitgebreid met nieuwe accommodaties, met speciale aandacht voor sportliefhebbers. Een delegatie van Apollo Reizen bezocht beide eilanden om de nieuwe hotels en resorts te verkennen.

Op Gran Canaria opende Apollo Reizen het sporthotel Monte Feliz in Bahia Feliz. Dit hotel, powered by Playitas, biedt uitgebreide sportfaciliteiten en ligt op slechts een half uur van de luchthaven. Naast Monte Feliz presenteerde Apollo Reizen ook andere accommodaties: Cordial Muelle Viejo in Puerto de Mogan, Sunsuites Carolina in San Agustin en Arco Iris appartementen.

Sportwalhalla

Op Fuerteventura bezocht Apollo Reizen het Playitas Resort, een van de grootste sportresorts van Europa. Het resort beschikt over faciliteiten zoals een olympisch zwembad, fitnessruimte, tennis- en padelbanen, een golfbaan, fietsverhuur en groepslessen. Voor watersportliefhebbers zijn er duikmogelijkheden. Apollo Reizen bezocht ook andere hotels in Costa Calma, Cotillo en Corralejo, waaronder Coral Cotillo Beach, Las Marismas en R2 Pajara Beach Hotel & Spa.

Beter leren kennen

“Het was mooi om te zien hoe betrokken onze lokale collega’s op de bestemmingen zijn”, zegt Fabian Lindner, Head of Sales & Marketing bij Apollo Reizen. De studiereis was bedoeld om een beter beeld te krijgen van de bestemmingen en accommodaties, en om de collega’s op de bestemmingen beter te leren kennen. “Dit voegt waarde toe aan de ervaring van onze klanten”, aldus Nancy Picauly, travel consultant bij Apollo Reizen.