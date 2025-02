Apollo Reizen introduceert nieuwe zonnige bestemmingen en breidt haar sportaanbod verder uit, dit liet de reisorganisatie onlangs weten.

Met het zomerseizoen in aantocht kondigt Apollo Reizen aan dat Samos is toegevoegd aan haar bestemmingsportfolio voor het komende seizoen. Gran Canaria, dat al in de winter wordt aangeboden, wordt nu ook tijdens de zomermaanden aangeboden. Zo kunnen klanten van Apollo hun sporthart ophalen in het nieuwe sporthotel Monte Feliz, Powered by Playitas. Daarnaast biedt Apollo Reizen directe vluchten naar Heraklion, waarmee het haar positie op Kreta verder uitbreidt, kondigt de reisorganisatie aan.

Samos

De roots van Apollo liggen in Griekenland, en dan met name in het oprechte en authentieke Griekenland. Het eiland, Samos wordt door velen beschouwd als een van de mooiste eilanden van Griekenland, met een mix van groene berglandschappen en azuurblauwe baaien. Voor wie van rust houdt, zijn er rustige stranden die wachten om ontdekt te worden.

Gran Canaria

Gran Canaria, met haar afwisselende landschap, was deze winter bezocht door de klanten van Apollo Reizen, volgens de reisorganisatie. De nieuwe toevoeging aan het Apollo Sports-hotelaanbod, Monte Feliz Powered by Playitas, was een succes volgens Apollo Reizen. Voor reizigers die het rustiger aan willen doen, zijn ook accommodaties zoals Sunsuites Carolina, Marina Bay View en Marina Suites beschikbaar voor de zomer.

“Voor zomer 2025 hebben we bij Apollo Reizen niet alleen de nieuwe bestemmingen Samos en Gran Canaria toegevoegd, maar bieden we op al onze bestemmingen, naast de Apollo Sports-hotels en Mondo-concept-hotels die exclusief bij Apollo Reizen te boeken zijn, ook diverse exclusieve Apollo-accommodaties aan. Hierdoor kunnen we een onderscheidend en concurrerend productaanbod op de Nederlandse markt aanbieden,” zegt Fabian Lindner, Head of Marketing & Sales bij Apollo Reizen.

Geliefde favorieten

Naast de nieuwe bestemmingen laat Apollo Reizen weten zich in te blijven zetten op populaire bestemmingen van vorig jaar. Klanten kunnen genieten van zon en beweging op onder andere Rhodos, Kreta en Fuerteventura, en in Sivota, of van het authentieke Griekenland in de vorm van Parga en Lefkas.