

Avila Beach Hotel op Curacao heeft haar The Pen Restaurant vernieuwd: de sfeer is nu nóg gezelliger, moderner, stylish en absoluut ‘insta-worthy’. Dat laat het hotel weten.

Daarnaast is het buffetgedeelte nu voorzien van airconditioning, wat zorgt voor extra comfort voor gasten. Het uitzicht op de zee blijft natuurlijk de show stelen.



Over het restaurant

The Pen Restaurant & Terrace van het Avila Beach Hotel op Curaçao biedt een verfijnde Caribische eetervaring in een ontspannen, stijlvolle openluchtsfeer met uitzicht op zee. Gevestigd op historische grond aan de Penstraat in Pietermaai combineert het restaurant lokale ingrediënten met internationale invloeden, met gerechten als een moderne versie van Keshi Yena en diverse vegetarische en vegan opties. Gasten kunnen er dagelijks terecht voor ontbijt, lunch en diner, waarbij vooral het terras bij zonsondergang populair is. De combinatie van geschiedenis, kwaliteit en een ontspannen strandgevoel maakt The Pen tot een van de meest geliefde culinaire adressen van Willemstad.