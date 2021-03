Belgen niet in de rij voor vliegvakantie na aangekondigde opheffing reisverbod

Het loopt nog geen stormloop op vliegvakanties in België nu is aangekondigd dat het reisverbod zeer waarschijnlijk wordt opgeheven met ingang van 19 april. ‘Er is voor verschillende sectoren al vaker een opening geboden die later weer werd ingetrokken. De Belgische consument heeft intussen een eerder afwachtende houding aangenomen’, zo laat Piet Demeyere (woordvoerder TUI België) desgevraagd weten aan TravelPro.

Het opheffen van het reisverbod betekent voor TUI België dat het pakketreizen kan gaan uitvoeren naar bestemmingen die geen rood (het Belgische rood is het Nederlandse oranje) reisadvies hebben. ‘Wij kunnen pakketreizen laten doorgaan naar Mallorca, Alicante en Faro. Dat zijn op dit moment de enige drie bestemmingen die niet rood zijn, dus dat is nog heel erg beperkt. Uiteraard zijn we ons ook bewust van het feit dat alles onder voorbehoud is.’

Demeyere laat weten dat in België de reisadviezen wekelijks op zondag worden geüpdatet. ‘Vandaar dat wij pas vandaag van Alicante wisten. Hopelijk kunnen we volgende week weer nieuwe bestemmingen toevoegen aan ons aanbod. Tegelijkertijd zitten we met het punt dat we onze reizigers op tijd willen informeren of hun reis wel of niet doorgaat. Wij houden daarvoor drie weken van tevoren aan. Op dit moment hebben we dan ook alle reizen naar bestemmingen die op dit moment nog een rood reisadvies hebben geannuleerd tot 20 april.’

Waar het Nederlandse kabinet adviseert om niet naar het buitenland te reizen tot en met 15 mei bestaat de kans dat er Nederlanders interesse tonen in de reizen die TUI België mogelijk gaat uitvoeren. Demeyere adviseert hen om zich vooral goed in te lezen in de maatregelen die de Nederlandse en Belgische overheid hebben genomen, maar ook in de maatregelen (en verplichtingen) die de overheid van de desbetreffende vakantiebestemming stelt.

Vaccinatie blijft het criterium waar ook de gemiddelde Belgische consument op blijft hopen. ‘Zolang er nog teveel mensen zijn die kunnen worden besmet en er voortdurend maatregelen worden genomen die je niet kunt voorzien als consument, blijft het vertrouwen om een vliegvakantie te boeken laag. We zien wel dat er meer vertrouwen is in de tweede helft van de zomervakantie. Daarnaast zal iedereen het begrijpen dat de boekingen voor vakantie in eigen land ontzettend goed lopen.’

